Amazon планирует передать чипы Nvidia на $8 млрд в лизинг ради оптимизации долгов

Американский технологический гигант Amazon рассматривает возможность передать внешним инвесторам передовые чипы Nvidia на сумму около 8 млрд долларов через специально созданную структуру, чтобы укрепить свой финансовый баланс.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Облачный гигант из Сиэтла в последние недели проводил переговоры с инвесторами, чтобы оценить их интерес к соглашению. Схема предполагает вывод тысяч чипов Grace Blackwell, которые корпорация уже разворачивает в дата-центрах на территории США, в компанию специального назначения (SPV).

После этого Amazon возьмет эти процессоры обратно в аренду (лизинг) у SPV, которая будет привлекать средства внешних инвесторов через выпуск долговых обязательств. Передача дорогих полупроводников инвесторам позволит компании перейти к менее обремененной активами модели финансовой отчетности. В Amazon от комментариев отказались.

Как технологические гиганты оптимизируют долги

Этот шаг обусловлен поиском способов финансирования масштабных затрат на инфраструктуру центров обработки данных, значительную часть которых составляет закупка чипов для обучения передовым моделям искусственного интеллекта.

Технологические гиганты пытаются выводить задолженность за пределы баланса, чтобы сохранить собственную кредитоспособность. Они используют гарантии остаточной стоимости, уверяя кредиторов в будущей стоимости чипов или дата-центров без прямого привлечения заемных средств, что закрывает реальный объем взятых рисков.

Инвесторы ожидают, что создаваемая компания получит инвестиционный кредитный рейтинг благодаря текущему рейтингу Amazon на уровне "AA". Это откроет путь к привлечению средств более широкого круга вкладчиков, в частности, пенсионных и страховых фондов. Amazon планирует, что собственный капитал структуры составит лишь до 10%, в то же время, сама корпорация вообще не будет владеть долей в ней. Переговоры продолжаются и условия могут измениться.

Расходы на ИИ и парк чипов

Чипы, задействованные в планируемом соглашении, были приобретены или взяты в аренду Amazon и уже развернуты более чем в десяти американских центрах обработки данных в пяти штатах, в частности в Неваде и Виргинии. Хотя линейка Grace Blackwell остается одной из самых новых у производителя, вскоре ее должна заменить платформа следующего поколения Vera Rubin.

Передовые чипы используют ведущие лаборатории в сфере ИИ, в частности OpenAI и Anthropic (в которую Amazon обязалась инвестировать до 83 млрд долларов), в то время как предыдущие поколения микросхем продолжают применять для обеспечения работы приложений. По данным отчетности компании, Amazon ожидает, что срок службы каждой серии полупроводников будет составлять не менее пяти лет.

Ожидается, что в этом году капитальные расходы Amazon составят 220 млрд долларов, большинство из которых пойдут облачному подразделению AWS на закупку чипов и строительство дата-центров. В марте компания планировала привлечь около 50 млрд долларов из-за выпуска облигаций, увеличив предложение с 37 млрд долларов из-за высокого спроса. Однако в июле при размещении долга на 25 млрд долларов она столкнулась со спадом спроса на долгосрочные бумаги, поскольку инвесторы требовали более высокой доходности.

В то же время финансирование под залог графических процессоров приобретает популярность среди таких компаний, как CoreWeave. Чтобы снизить расходы на заимствования для своих клиентов, в августе Nvidia предложила обеспечить гарантиями до 125 млрд долларов подобных обязательств через финансовую платформу в размере 500 млрд долларов совместно с ведущими группами Уолл-стрит.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon вложит 3 миллиарда долларов в развитие быстрой доставки в Индию. Американский гигант интернет-торговли Amazon планирует инвестировать 3 млрд долларов к 2030 году в развитие своего бизнеса сверхбыстрой доставки в Индии, пытаясь сократить отставание от местных конкурентов, сделавших массовыми заказы в считанные минуты.