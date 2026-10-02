Выплаты, жилье и работа: мэр Харькова рассказал, какие изменения предлагают для ВПЛ

В Украине планируется выплачивать помощь внутренне перемещенным лицам в течение первых шести месяцев после перемещения без учета доходов семьи, ввести сопровождение переселенцев по принципу "единого окна", а также расширить механизмы обеспечения жильем и стимулирования трудоустройства.

Как пишет Dilo, такие изменения предусматривает законопроект №16096, основные положения которого городской голова Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов представил во время встречи с ВПЛ из Харковской области и других прифронтовых регионов.

Документ был подготовлен совместно с народными депутатами, экспертами и переселенцами.

Одним из предложений является введение для ВПЛ принципа "единого окна". За семьей предлагается закреплять специалиста, помогающего взаимодействовать с государственными и коммунальными учреждениями и отслеживать прохождение документов.

Отдельный блок касается финансовой поддержки. В течение первых шести месяцев после перемещения пособие предлагают выплачивать без учета дохода семьи. После этого одним из механизмов поддержки должны стать стимулы для трудоустраивающих ВПЛ предприятий. По замыслу авторов инициативы, это должно поощрять работодателей создавать для переселенцев долгосрочные рабочие места.

Также предлагается урегулировать статус детей, рожденных в семьях ВПЛ уже после перемещения. Они должны получать такой же статус, как и другие члены семьи.

Значительная часть предложений касается жилья. На переходный период ВПЛ предлагают предоставлять средства на аренду в соответствии с рыночной стоимостью. Для людей, жилье которых находится на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий и не может быть обследовано, рассматривается механизм жилищных сертификатов.

По словам Терехова, владелец такого жилья мог бы отказаться от права собственности в пользу государства и получить сертификат для приобретения другого жилья.

"Сегодня очень многие из вас не имеют возможности получить акт обследования жилья, потому что оно на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Мы предлагаем, чтобы вы как владельцы отказались от этого права собственности в пользу государства, а государство предоставило вам сертификат, за который вы можете приобрести себе жилье", – отметил он.

Кроме того, предлагается создать государственную программу строительства нового жилья для ВПЛ с определенной очередью и сроками. Города, по словам Терехова, могли бы выделять земельные участки и обеспечивать подведение коммуникаций. В таком жилище также предлагают предусматривать энергоэффективные решения, локальные источники тепла и водоснабжения и подземные паркинги, которые можно использовать в качестве укрытия.

Во время встречи он также заявил, что статус ВПЛ не должен быть бессрочным. По его словам, государство должно создать условия для интеграции переселенцев в общества, чтобы в перспективе 4-5 лет потребность в таком статусе исчезала.

Участники встречи отдельно подняли вопросы выплат многодетным семьям, поддержки студентов-ВПЛ, жилищных сертификатов и оценки утраченного жилья. Терехов отметил, что эти вопросы нуждаются в дальнейшей проработке с законодателями и правительством, а реализация предложенных изменений будет зависеть от предусмотренного для них финансирования.

Напомним, законопроект №16096 зарегистрировали в Верховной Раде 23 сентября. Его инициировала Ассоциация прифронтовых городов и общин во главе с Тереховым при поддержке народных депутатов.