UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

44,95

44,78

EUR

51,69

51,45

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Украине предлагают новую систему поддержки ВПЛ: зарегистрирован законопроект

Одна из встреч с ВПЛ во Львове
Одна из встреч с ВПЛ во Львове / Ассоциация прифронтовых городов и общин

В Украине хотят перейти от отдельных выплат и программ для внутренне перемещенных лиц к единой системе поддержки – от эвакуации к трудоустройству, получению жилья и интеграции в новое общество.

Как пишет Dilo, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 23 сентября (№16096).

Документ инициировала Ассоциация прифронтовых городов и общин во главе с ее председателем, мэром Харькова Игорем Тереховым при поддержке народных депутатов. Проект закона предусматривает единый маршрут сопровождения ВПЛ и ряд изменений в правилах получения помощи.

"Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации к нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами", – заявил Терехов.

Среди основных новаций:

  • Статус ВПЛ для детей – его предлагают предоставлять детям, родившимся после перемещения семьи.
  • Помощь без учета доходов в первые шесть месяцев после перемещения выплаты предлагают назначать независимо от доходов семьи. Размер помощи ВПЛ планируют привязать к базовой социальной помощи.
  • Просмотр имущественных критериев – приобретение квартиры без ремонта, недостроенного дома или земельного участка стоимостью до 2 млн грн, а также депозит до 2 млн грн предлагают не считать автоматическим основанием для прекращения выплат.
  • Предупреждение о прекращении помощи – ВПЛ должны сообщать конкретную причину такого решения не позднее 10 дней.
  • Компенсация за недоступное жилье – владельцам жилья на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий предлагают разрешить добровольно отказаться от него или своей доли в пользу государства и получить компенсацию по приобретению жилья в более безопасном регионе.
  • Единый маршрут поддержки – предполагается создание Координационного центра ВПЛ, который должен объединить помощь с жильем, социальными и медицинскими услугами, трудоустройством, переквалификацией и образованием детей.
  • Принцип "единого входа" – обратиться можно будет в территориальное отделение Координационного центра, ЦНАПа, органа соцзащиты, медицинского или образовательного учреждения или через цифровой сервис. Дальнейшее взаимодействие между учреждениями предлагают организовать без повторного представления тех же документов.
  • Привлечение частных агентств занятости – за трудоустройство ВПЛ агентство сможет получить одну минимальную зарплату (на сегодня – 8647 грн), а если человек проработает по меньшей мере шесть месяцев – еще две минимальные зарплаты (почти 17,3 тыс. грн). Для дефицитных и критично дефицитных отраслей предусмотрены повышенные коэффициенты.
  • Уход за людьми, нуждающимися в поддержке – предлагается объединить социальный уход с проживанием и ввести государственное финансирование стационарного ухода по принципу "деньги ходят за человеком".

Законопроект должен пройти рассмотрение профильного комитета Верховной Рады, после чего он может быть вынесен на рассмотрение парламента.

О том, что Ассоциация прифронтовых городов и общин разработала законодательные изменения поддержки ВПО, сообщалось в конце августа. Тогда Терехов подчеркивал, что только в Харькове проживают 222 тыс. ВПЛ, среди которых более 28 тыс. детей.

Автор:
Майя Калына

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности