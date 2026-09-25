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В Украине предлагают новую систему поддержки ВПЛ: зарегистрирован законопроект
В Украине хотят перейти от отдельных выплат и программ для внутренне перемещенных лиц к единой системе поддержки – от эвакуации к трудоустройству, получению жилья и интеграции в новое общество.
Как пишет Dilo, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 23 сентября (№16096).
Документ инициировала Ассоциация прифронтовых городов и общин во главе с ее председателем, мэром Харькова Игорем Тереховым при поддержке народных депутатов. Проект закона предусматривает единый маршрут сопровождения ВПЛ и ряд изменений в правилах получения помощи.
"Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации к нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами", – заявил Терехов.
Среди основных новаций:
- Статус ВПЛ для детей – его предлагают предоставлять детям, родившимся после перемещения семьи.
- Помощь без учета доходов в первые шесть месяцев после перемещения выплаты предлагают назначать независимо от доходов семьи. Размер помощи ВПЛ планируют привязать к базовой социальной помощи.
- Просмотр имущественных критериев – приобретение квартиры без ремонта, недостроенного дома или земельного участка стоимостью до 2 млн грн, а также депозит до 2 млн грн предлагают не считать автоматическим основанием для прекращения выплат.
- Предупреждение о прекращении помощи – ВПЛ должны сообщать конкретную причину такого решения не позднее 10 дней.
- Компенсация за недоступное жилье – владельцам жилья на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий предлагают разрешить добровольно отказаться от него или своей доли в пользу государства и получить компенсацию по приобретению жилья в более безопасном регионе.
- Единый маршрут поддержки – предполагается создание Координационного центра ВПЛ, который должен объединить помощь с жильем, социальными и медицинскими услугами, трудоустройством, переквалификацией и образованием детей.
- Принцип "единого входа" – обратиться можно будет в территориальное отделение Координационного центра, ЦНАПа, органа соцзащиты, медицинского или образовательного учреждения или через цифровой сервис. Дальнейшее взаимодействие между учреждениями предлагают организовать без повторного представления тех же документов.
- Привлечение частных агентств занятости – за трудоустройство ВПЛ агентство сможет получить одну минимальную зарплату (на сегодня – 8647 грн), а если человек проработает по меньшей мере шесть месяцев – еще две минимальные зарплаты (почти 17,3 тыс. грн). Для дефицитных и критично дефицитных отраслей предусмотрены повышенные коэффициенты.
- Уход за людьми, нуждающимися в поддержке – предлагается объединить социальный уход с проживанием и ввести государственное финансирование стационарного ухода по принципу "деньги ходят за человеком".
Законопроект должен пройти рассмотрение профильного комитета Верховной Рады, после чего он может быть вынесен на рассмотрение парламента.
О том, что Ассоциация прифронтовых городов и общин разработала законодательные изменения поддержки ВПО, сообщалось в конце августа. Тогда Терехов подчеркивал, что только в Харькове проживают 222 тыс. ВПЛ, среди которых более 28 тыс. детей.