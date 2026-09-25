В Украине предлагают новую систему поддержки ВПЛ: зарегистрирован законопроект

В Украине хотят перейти от отдельных выплат и программ для внутренне перемещенных лиц к единой системе поддержки – от эвакуации к трудоустройству, получению жилья и интеграции в новое общество.

Как пишет Dilo, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 23 сентября (№16096).

Документ инициировала Ассоциация прифронтовых городов и общин во главе с ее председателем, мэром Харькова Игорем Тереховым при поддержке народных депутатов. Проект закона предусматривает единый маршрут сопровождения ВПЛ и ряд изменений в правилах получения помощи.

"Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации к нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами", – заявил Терехов.

Среди основных новаций:

Статус ВПЛ для детей – его предлагают предоставлять детям, родившимся после перемещения семьи.

Помощь без учета доходов в первые шесть месяцев после перемещения выплаты предлагают назначать независимо от доходов семьи. Размер помощи ВПЛ планируют привязать к базовой социальной помощи.

Просмотр имущественных критериев – приобретение квартиры без ремонта, недостроенного дома или земельного участка стоимостью до 2 млн грн, а также депозит до 2 млн грн предлагают не считать автоматическим основанием для прекращения выплат.

Предупреждение о прекращении помощи – ВПЛ должны сообщать конкретную причину такого решения не позднее 10 дней.

Компенсация за недоступное жилье – владельцам жилья на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий предлагают разрешить добровольно отказаться от него или своей доли в пользу государства и получить компенсацию по приобретению жилья в более безопасном регионе.

Единый маршрут поддержки – предполагается создание Координационного центра ВПЛ, который должен объединить помощь с жильем, социальными и медицинскими услугами, трудоустройством, переквалификацией и образованием детей.

Принцип "единого входа" – обратиться можно будет в территориальное отделение Координационного центра, ЦНАПа, органа соцзащиты, медицинского или образовательного учреждения или через цифровой сервис. Дальнейшее взаимодействие между учреждениями предлагают организовать без повторного представления тех же документов.

– обратиться можно будет в территориальное отделение Координационного центра, ЦНАПа, органа соцзащиты, медицинского или образовательного учреждения или через цифровой сервис. Дальнейшее взаимодействие между учреждениями предлагают организовать без повторного представления тех же документов. Привлечение частных агентств занятости – за трудоустройство ВПЛ агентство сможет получить одну минимальную зарплату (на сегодня – 8647 грн), а если человек проработает по меньшей мере шесть месяцев – еще две минимальные зарплаты (почти 17,3 тыс. грн). Для дефицитных и критично дефицитных отраслей предусмотрены повышенные коэффициенты.

– за трудоустройство ВПЛ агентство сможет получить одну минимальную зарплату (на сегодня – 8647 грн), а если человек проработает по меньшей мере шесть месяцев – еще две минимальные зарплаты (почти 17,3 тыс. грн). Для дефицитных и критично дефицитных отраслей предусмотрены повышенные коэффициенты. Уход за людьми, нуждающимися в поддержке – предлагается объединить социальный уход с проживанием и ввести государственное финансирование стационарного ухода по принципу "деньги ходят за человеком".

Законопроект должен пройти рассмотрение профильного комитета Верховной Рады, после чего он может быть вынесен на рассмотрение парламента.

О том, что Ассоциация прифронтовых городов и общин разработала законодательные изменения поддержки ВПО, сообщалось в конце августа. Тогда Терехов подчеркивал, что только в Харькове проживают 222 тыс. ВПЛ, среди которых более 28 тыс. детей.