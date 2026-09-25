В Україні пропонують нову систему підтримки ВПО: зареєстровано законопроєкт

В Україні хочуть перейти від окремих виплат і програм для внутрішньо переміщених осіб до єдиної системи підтримки – від евакуації до працевлаштування, отримання житла та інтеграції в новій громаді.

Як пише Dilo, відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді 23 вересня (№16096).

Документ ініціювала Асоціація прифронтових міст і громад на чолі з її головою, мером Харкова Ігорем Тереховим за підтримки народних депутатів. Проєкт закону передбачає єдиний маршрут супроводу ВПО та низку змін у правилах отримання допомоги.

"Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами", – заявив Терехов.

Серед основних новацій:

Статус ВПО для дітей – його пропонують надавати дітям, які народилися після переміщення родини.

Допомога без урахування доходів у перші шість місяців – після переміщення виплати пропонують призначати незалежно від доходів сім'ї. Розмір допомоги ВПО планують прив'язати до базової соціальної допомоги.

Перегляд майнових критеріїв – придбання квартири без ремонту, недобудованого будинку чи земельної ділянки вартістю до 2 млн грн, а також депозит до 2 млн грн пропонують не вважати автоматичною підставою для припинення виплат.

Попередження про припинення допомоги – ВПО мають повідомляти конкретну причину такого рішення не пізніше ніж за 10 днів.

Компенсація за недоступне житло – власникам житла на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій пропонують дозволити добровільно відмовитися від нього чи своєї частки на користь держави та отримати компенсацію для придбання житла в безпечнішому регіоні.

Єдиний маршрут підтримки – передбачається створення Координаційного центру ВПО, який має об'єднати допомогу з житлом, соціальними та медичними послугами, працевлаштуванням, перекваліфікацією й освітою дітей.

Принцип "єдиного входу" – звернутися можна буде до територіального відділення Координаційного центру, ЦНАПу, органу соцзахисту, медичного чи освітнього закладу або через цифровий сервіс. Подальшу взаємодію між установами пропонують організувати без повторного подання тих самих документів.

– звернутися можна буде до територіального відділення Координаційного центру, ЦНАПу, органу соцзахисту, медичного чи освітнього закладу або через цифровий сервіс. Подальшу взаємодію між установами пропонують організувати без повторного подання тих самих документів. Залучення приватних агентств зайнятості – за працевлаштування ВПО агентство зможе отримати одну мінімальну зарплату (станом на сьогодні – 8647 грн), а якщо людина пропрацює щонайменше шість місяців – ще дві мінімальні зарплати (майже 17,3 тис. грн). Для дефіцитних і критично дефіцитних галузей передбачені підвищені коефіцієнти.

– за працевлаштування ВПО агентство зможе отримати одну мінімальну зарплату (станом на сьогодні – 8647 грн), а якщо людина пропрацює щонайменше шість місяців – ще дві мінімальні зарплати (майже 17,3 тис. грн). Для дефіцитних і критично дефіцитних галузей передбачені підвищені коефіцієнти. Догляд за людьми, які потребують підтримки – пропонується поєднати соціальний догляд із проживанням та запровадити державне фінансування стаціонарного догляду за принципом "гроші ходять за людиною".

Законопроєкт має пройти розгляд профільного комітету Верховної Ради, після чого його можуть винести на розгляд парламенту.

Про те, що Асоціація прифронтових міст та громад розробила законодавчі зміни щодо підтримки ВПО, повідомлялося наприкінці серпня. Тоді Терехов наголошував, що лише у Харкові проживають 222 тис. ВПО, серед яких понад 28 тис. дітей.