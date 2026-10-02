Виплати, житло та робота: мер Харкова розповів, які зміни пропонують для ВПО

В Україні планують виплачувати допомогу внутрішньо переміщеним особам протягом перших шести місяців після переміщення без урахування доходів родини, запровадити супровід переселенців за принципом "єдиного вікна", а також розширити механізми забезпечення житлом і стимулювання працевлаштування.

Як пише Dilo, такі зміни передбачає законопроєкт №16096, основні положення якого міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив під час зустрічі з ВПО із Харківщини та інших прифронтових регіонів.

Документ підготували спільно з народними депутатами, експертами та переселенцями.

Однією з пропозицій є запровадження для ВПО принципу "єдиного вікна". За родиною пропонується закріплювати фахівця, який допомагатиме взаємодіяти з державними та комунальними установами й відстежувати проходження документів.

Окремий блок стосується фінансової підтримки. Протягом перших шести місяців після переміщення допомогу пропонують виплачувати без урахування доходу родини. Після цього одним із механізмів підтримки мають стати стимули для підприємств, які працевлаштовують ВПО. За задумом авторів ініціативи, це має заохочувати роботодавців створювати для переселенців довгострокові робочі місця.

Також пропонується врегулювати статус дітей, народжених у сім'ях ВПО вже після переміщення. Вони мають отримувати такий самий статус, як інші члени родини.

Значна частина пропозицій стосується житла. На перехідний період ВПО пропонують надавати кошти на оренду відповідно до ринкової вартості. Для людей, житло яких розташоване на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій і не може бути обстежене, розглядається механізм житлових сертифікатів.

За словами Терехова, власник такого житла міг би відмовитися від права власності на користь держави та натомість отримати сертифікат для придбання іншого помешкання.

"Сьогодні дуже багато з вас не мають можливості отримати акт обстеження житла, бо воно на окупованій території або в зоні активних бойових дій. Ми пропонуємо, щоб ви як власники відмовилися від цього права власності на користь держави, а держава надала вам сертифікат, за який ви можете придбати собі житло", – зазначив він.

Крім того, пропонується створити державну програму будівництва нового житла для ВПО з визначеною чергою та строками. Міста, за словами Терехова, могли б виділяти земельні ділянки та забезпечувати підведення комунікацій. У такому житлі також пропонують передбачати енергоефективні рішення, локальні джерела тепла й водопостачання та підземні паркінги, які можна використовувати як укриття.

Під час зустрічі він також заявив, що статус ВПО не повинен бути безстроковим. За його словами, держава має створити умови для інтеграції переселенців у громади, щоб у перспективі 4–5 років потреба в такому статусі зникала.

Учасники зустрічі окремо порушили питання виплат багатодітним родинам, підтримки студентів-ВПО, житлових сертифікатів та оцінки втраченого житла. Терехов зазначив, що ці питання потребують подальшого опрацювання із законодавцями та урядом, а реалізація запропонованих змін залежатиме від передбаченого для них фінансування.

Нагадаємо, законопроєкт №16096 зареєстрували у Верховній Раді 23 вересня. Його ініціювала Асоціація прифронтових міст і громад на чолі з Тереховим за підтримки народних депутатів.