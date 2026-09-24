Amazon вложит 3 миллиарда долларов в развитие быстрой доставки в Индии

Американский гигант интернет-торговли Amazon планирует инвестировать 3 млрд долларов к 2030 году в развитие своего бизнеса сверхбыстрой доставки в Индию. Компания пытается сократить отставание от местных конкурентов, сделавших массовыми заказы в считанные минуты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По данным осведомленных источников, компания направит 1 млрд долларов к концу 2027 года, а оставшиеся 2 млрд долларов выделит к 2030 году. В самом Amazon размер инвестиций комментировать отказались, однако заявили, что годовой темп валовых продаж по направлению быстрой доставки за последние три месяца превысил 1 млрд долларов. Это делает сервис самым динамичным бизнесом по всей истории индийского подразделения компании.

Маленькие склады и ежедневные товары

Сектор экспресс-доставки коренным образом изменил привычки городских жителей Индии. По оценкам аналитиков Datum Intelligence, объем этого рынка вырастет с нынешних 19 млрд. до 41 млрд. долларов к 2030 году.

Основную часть запланированных денег Amazon направит на развитие инфраструктуры:

расширение сети небольших районных складов сервиса Amazon Now с текущих 750 до примерно 1300 к апрелю следующего года;

обновление программного обеспечения для складского учета и запуск инструментов искусственного интеллекта для прогнозирования спроса;

фокус на товарах ежедневного потребления вместо разовых покупок типа iPhone, которые предлагают соперники;

оборудование каждого склада специальными холодильными комнатами, а не обычными холодильниками для сохранения качества продуктов.

Конкуренция с лидерами и рыночные вызовы

Несмотря на всеобщее лидерство в обычной интернет-коммерции Индии, в сегменте экспресс-доставки Amazon занимает лишь 6,2% рынка. В то же время местные гиганты Blinkit, Swiggy и Zepto совместно контролируют 77% рынка с сетью более 4500 складов, а сервис Flipkart от корпорации Walmart удерживает 11% рынка с более чем 1000 объектов.

Эксперты отмечают, что компании непросто будет догнать лидеров, однако она рассчитывает переманить покупателей со своего основного сайта скидками и бесплатной доставкой. Дополнительным вызовом остается жесткая регуляция иностранных игроков в Индии и запрет властей рекламировать доставку за 10 минут из-за безопасности курьеров на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon впервые стоит более $3 триллионов. Американский гигант электронной коммерции и облачных вычислений достиг исторической отметки рыночной капитализации в 3 триллиона долларов, став лишь пятой компанией в мире с таким показателем.