Правительство начнет отменять моратории на взыскание долгов и банкротство госпредприятий

Кабинет министров одобрил дорожную карту поэтапного пересмотра и отмены мораториев, ограничивающих принудительное исполнение судебных решений и процедуры банкротства в отношении государственных предприятий. Первыми, ориентировочно до 2030 года, изменения должны охватить предприятия, не имеющие стратегического значения для экономики и безопасности государства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Сейчас более 20 законов Украины предусматривают 29 мораториев. Из них 18 ограничивают принудительное исполнение решений, еще 11 – применение процедуры банкротства.

Часть ограничений действует десятилетиями. В Минюсте отмечают, что они ослабляют платежную дисциплину, усложняют защиту прав кредиторов и оказывают негативное влияние на инвестиционную привлекательность страны.

В то же время, правительство не планирует одновременно отменять все моратории. Для разных государственных предприятий будут применяться дифференцированный подход в зависимости от их финансового положения, стратегического значения и роли в обеспечении потребностей государства.

Что предполагает дорожная карта

Первый этап, который ориентировочно продлится до 2030 года, предусматривает создание условий для пересмотра и отмены мораториев по отношению к государственным предприятиям, не имеющим стратегического значения для экономики и безопасности.

Второй этап начнется после завершения военного положения и будет касаться стратегически важных предприятий. Для защиты их активов вместо постоянных мораториев планируется внедрение специальных правовых механизмов. На этом же этапе должны подготовить законодательные изменения для окончательного пересмотра ограничений на принудительное исполнение решений и банкротство.

Третий этап продлится три года после завершения второго. В течение этого периода государство будет оценивать, как работают механизмы принудительного взыскания и банкротства по отношению к предприятиям государственного сектора, после чего будет подготовлен итоговый отчет.

Отдельные правила будут действовать для предприятий оборонной отрасли, активов на временно оккупированных территориях и компаний, обязательства которых связаны с Россией. При пересмотре мораториев для них будут учитываться риски безопасности.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года в процедурах банкротства находились 165 государственных предприятий и компаний с государственной долей более 50%. Из них 62% уже находились в стадии ликвидации.