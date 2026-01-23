Минюст подвел итоги работы в сфере банкротства за 2025 год

В 2025 году Министерство юстиции Украины сосредоточилось на повышении эффективности процедур банкротства, контроле деятельности арбитражных управляющих и защите интересов государства по делам о неплатежеспособности. Ведомство обнародовало итоги работы через год.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

За 2025 год Министерство юстиции выдало 33 свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего.

В общей сложности 483 человека прошли подготовку, переподготовку или повышение квалификации. Из них 107 человек, намеревавшихся начать деятельность арбитражного управляющего, получили сертификаты о прохождении обучения в сфере восстановления платежеспособности должников или признании их банкротами.

Отдельно:

27 арбитражных управляющих прошли подготовку по делам о банкротстве небанковских денежных учреждений;

31 арбитражный управляющий - по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%;

318 арбитражных управляющих повысили квалификацию для усовершенствования профессиональных знаний и навыков.

Контроль за деятельностью арбитражных управляющих

В течение года Минюст провел 265 внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих. По результатам проверок было вынесено 100 предписаний о недопущении повторных нарушений и 24 распоряжения об устранении выявленных нарушений.

В Министерство юстиции поступило 62 предложения по привлечению арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности. В результате применения дисциплинарных взысканий посредством лишения права на осуществление профессиональной деятельности было прекращено действие 36 свидетельств.

Кроме того, в Дисциплинарную комиссию арбитражных управляющих внесено 63 представления в связи с непрохождением повышения квалификации в установленном порядке.

Состояние процедур банкротства

По состоянию на 1 января 2026 г. в процедурах банкротства и неплатежеспособности в Украине находилось 5486 субъектов. Из них 3412 составляли юридические лица, в том числе 165 государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%, еще 2074 – физические лица и физические лица-предприниматели.

Среди юридических лиц 19% находились в процедуре распоряжения имуществом, 5% в процедуре санации, а 76% уже были признаны банкротами и находились на стадии ликвидации. Среди физических лиц преобладала процедура реструктуризации долгов, в которой находились 88% должников, в то время как 12% проходили процедуру погашения долгов.

Что касается государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%, то 24% из них находились в процедуре распоряжения имуществом, 14% в процедуре санации, а 62% в ликвидационной процедуре.

Судебная практика

За 2025 год было открыто 2156 и закрыто 1528 производств по делам о банкротстве (неплатежеспособность).

Также обеспечено участие представителей государственного органа по вопросам банкротства в 724 судебных заседаниях по делам государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей.

Приоритеты дальнейшей работы

В Министерстве юстиции отметили, что ключевые усилия в 2025 году были направлены на:

повышение эффективности системы банкротства;

имплементацию европейских стандартов;

обеспечение прозрачности процедур;

защиту прав всех участников процесса.

Дальнейшее реформирование этой сферы должно способствовать предотвращению неплатежеспособности и созданию лучших условий для развития бизнес-среды в Украине.

Добавим, в 2025 году юристы Минюста защитили интересы государства по 2270 судебным делам судебных дел. Это помогло сохранить бюджетные деньги и вернуть стране важные активы.