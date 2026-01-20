В Украине возобновили открытый доступ к Единому государственному реестру: что изменилось после ограничений

Министерство юстиции с 19 января 2026 возобновило обнародование информации из Единого государственного реестра (ЕГР) в форме открытых данных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доступ к ЕГР возобновлен

"Соответствующее решение принято с учетом баланса между требованиями безопасности в условиях военного положения и необходимостью обеспечения прозрачности, подотчетности государства и устойчивого экономического развития", - говорится в сообщении.

С началом полномасштабной войны доступ к данным ЕГР был ограничен по соображениям сохранности - для защиты людей, бизнеса и государственных интересов. В то же время, открытые данные остаются краеугольным камнем демократического управления и важным инструментом восстановления страны. Сегодня Министерство юстиции восстанавливает доступ к ЕГР в формате, который отвечает европейским стандартам прозрачности, согласуется с обновленными законодательными требованиями и принимает во внимание риски военного времени.

Открытие ЕГР в формате открытых данных создает ряд важных возможностей, в частности:

Усиление антикоррупционного контроля – журналисты, общественные организации и аналитики снова получают эффективный инструмент для отслеживания структуры собственности и конечных бенефициарных владельцев компаний. Это имеет ключевое значение для прозрачного восстановления страны и предотвращения финансовых злоупотреблений.

Рост инвестиционной привлекательности - доступ к актуальным открытым реестровым данным служит маркером стабильности и предсказуемости для международных инвесторов даже в условиях военных и рисков безопасности.

Стимулирование развития цифровых сервисов и GovTech – открытые данные открывают возможности для украинских IT-компаний и аналитических платформ создавать инструменты по проверке контрагентов, управлению рисками и поддержке развития бизнеса.

Безопасность как приоритет: фильтрация данных

Министерство юстиции избрало взвешенный и ответственный подход к возобновлению доступа к информации. В целях защиты предприятий оборонного сектора, производителей вооружения и стратегически важных объектов часть чувствительных сведений остается закрытой.

В открытых публичных наборах данных не будут раскрываться:

контактная информация;

точные данные о местонахождении;

сведения о видах экономической деятельности (КВЭД).

Такой формат минимизирует риски использования открытых источников в ущерб национальной безопасности, одновременно сохраняя доступ к ключевым сведениям о владельцах, статусе и структуре субъектов хозяйствования.

Где и когда будут доступны данные

Наборы открытых данных ЕГР обнародованы на официальных ресурсах Министерства юстиции и ГП "НАИС". Параллельно идет их поэтапное размещение на Едином государственном портале открытых данных – data.gov.ua.

Информация будет обновляться на регулярной основе – еженедельно – и будет доступна для свободной загрузки.

Правовая основа решения

Восстановление публикации сведений ЕГР осуществляется на четко определенной правовой основе, в частности в соответствии с:

приказа Министерства юстиции Украины №3168/5 от 18 ноября 2025;

Закон Украины №4576-IX от 21 августа 2025 года, который определяет особенности предоставления сведений из публичных электронных реестров в условиях военного положения.

Доступ к данным возобновляется в пределах перечня информации, утвержденного приказом Минюста от 28 марта 2016 г. №897/5.

Техническое обеспечение процесса обнародования наборов открытых данных осуществляет государственное предприятие "Национальные информационные системы".

