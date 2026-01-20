Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине возобновили открытый доступ к Единому государственному реестру: что изменилось после ограничений

женщина, документы
Открытые данные ЕГР возвращаются / Freepik

Министерство юстиции с 19 января 2026 возобновило обнародование информации из Единого государственного реестра (ЕГР) в форме открытых данных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доступ к ЕГР возобновлен

"Соответствующее решение принято с учетом баланса между требованиями безопасности в условиях военного положения и необходимостью обеспечения прозрачности, подотчетности государства и устойчивого экономического развития", - говорится в сообщении.

С началом полномасштабной войны доступ к данным ЕГР был ограничен по соображениям сохранности - для защиты людей, бизнеса и государственных интересов. В то же время, открытые данные остаются краеугольным камнем демократического управления и важным инструментом восстановления страны. Сегодня Министерство юстиции восстанавливает доступ к ЕГР в формате, который отвечает европейским стандартам прозрачности, согласуется с обновленными законодательными требованиями и принимает во внимание риски военного времени.

Открытие ЕГР в формате открытых данных создает ряд важных возможностей, в частности:

  • Усиление антикоррупционного контроля – журналисты, общественные организации и аналитики снова получают эффективный инструмент для отслеживания структуры собственности и конечных бенефициарных владельцев компаний. Это имеет ключевое значение для прозрачного восстановления страны и предотвращения финансовых злоупотреблений.
  • Рост инвестиционной привлекательности - доступ к актуальным открытым реестровым данным служит маркером стабильности и предсказуемости для международных инвесторов даже в условиях военных и рисков безопасности.
  • Стимулирование развития цифровых сервисов и GovTech – открытые данные открывают возможности для украинских IT-компаний и аналитических платформ создавать инструменты по проверке контрагентов, управлению рисками и поддержке развития бизнеса.

Безопасность как приоритет: фильтрация данных

Министерство юстиции избрало взвешенный и ответственный подход к возобновлению доступа к информации. В целях защиты предприятий оборонного сектора, производителей вооружения и стратегически важных объектов часть чувствительных сведений остается закрытой.

В открытых публичных наборах данных не будут раскрываться:

  • контактная информация;
  • точные данные о местонахождении;
  • сведения о видах экономической деятельности (КВЭД).

Такой формат минимизирует риски использования открытых источников в ущерб национальной безопасности, одновременно сохраняя доступ к ключевым сведениям о владельцах, статусе и структуре субъектов хозяйствования.

Где и когда будут доступны данные

Наборы открытых данных ЕГР обнародованы на официальных ресурсах Министерства юстиции и ГП "НАИС". Параллельно идет их поэтапное размещение на Едином государственном портале открытых данных – data.gov.ua.

Информация будет обновляться на регулярной основе – еженедельно – и будет доступна для свободной загрузки.

Правовая основа решения

Восстановление публикации сведений ЕГР осуществляется на четко определенной правовой основе, в частности в соответствии с:

  • приказа Министерства юстиции Украины №3168/5 от 18 ноября 2025;
  • Закон Украины №4576-IX от 21 августа 2025 года, который определяет особенности предоставления сведений из публичных электронных реестров в условиях военного положения.

Доступ к данным возобновляется в пределах перечня информации, утвержденного приказом Минюста от 28 марта 2016 г. №897/5.

Техническое обеспечение процесса обнародования наборов открытых данных осуществляет государственное предприятие "Национальные информационные системы".

Ранее сообщалось, что в 2025 году юристы Минюста защитили интересы государства по 2270 судебным делам. Это помогло сохранить бюджетные деньги и вернуть стране важные активы.

Автор:
Ольга Опенько