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В ЕГР впервые появились компании с отметкой о непрозрачной структуре собственности

реестр
Фото: Freepik

В Едином государственном реестре зафиксировано 15 компаний с непрозрачной структурой собственности. Такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения, а Национальный банк может лишать их лицензий. Некоторые бизнесы оказались в списке ошибочно.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Финансовые учреждения должны раскрывать структуру собственности

Напомним, что в сентябре 2022 года были внесены соответствующие   изменения   в закон "О государственной регистрации юридических лиц" — его дополнили новой информацией о бизнесах, подчиняющихся НБУ.

Раскрывать структуру собственности — то есть кому, в какой степени и как подчиняется бизнес — должны небанковские компании в ведении НБУ, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.

Чтобы получить лицензию для работы от НБУ, у компании должна быть прозрачная структура собственности. К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где:

  • нет владельца большой доли компании, то есть фактического лидера;
  • циклическая собственность — когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а через цепь владельцев владеет первой (т.е. своим собственником);
  • использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
  • у компании появился лидер без ведома\согласия НБУ;
  • наличие номинальных владельцев — владельцы есть только "на бумаге".

Если у компании появляются признаки непрозрачности, то НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. К примеру, именно так НБУ забрал лицензию у "Просто страхования" в 2023 году.

Некоторые компании получают отметку по ошибке

Как отмечают в "Опендатаботе", не все компании, получившие такую отметку в ЕГР, являются финансовыми или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости   и агробизнес — есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться НБУ и, соответственно, не могут быть признаны им непрозрачными.

"Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций", — подчеркивают аналитики.

Автор:
Светлана Манько