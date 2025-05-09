В ЄДР вперше з’явились компанії із позначкою про непрозору структуру власності

В Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний банк може їх позбавляти ліцензій. Деякі бізнеси опинились в переліку помилково.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Фінансові установи мають розкривати структуру власності

Нагадаємо, що у вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб" — його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються НБУ.

Розкривати структуру власності — тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес — мають небанківські компанії у підпорядкуванні НБУ, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди.

Наразі , щоб отримати ліцензію для роботи від НБУ, у компанії має бути прозора структура власності. До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:

немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;

циклічна власність — коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);

використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;

у компанії з’явився лідер без відома\згоди НБУ;

наявність номінальних власників — власники є лише "на папері".

Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ. Наприклад, саме так НБУ забрав ліцензію у "Просто страхування" у 2023 році.

Деякі компанії отримують позначку помилково

Як наголошують в "Опендатабот", не всі компанії, які отримали таку відмітку в ЄДР, є фінансовими або їх діяльність регулюється НБУ. Так, у переліку з’явились ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес — тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись НБУ та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими.

"Це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, Державна служба статистики України ініціювала громадське обговорення проєкту розпорядження Кабінету міністрів щодо затвердження плану дій із підготовки законодавчих та нормативно-правових актів, необхідних для поступового припинення функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).