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Держстат готується припинити функціонування ЄДРПОУ: стартувало громадське обговорення

Держстат
Держстат готується до скасування ЄДРПОУ / Донецька ОВА

Державна служба статистики України ініціювала громадське обговорення проєкту розпорядження Кабінету міністрів щодо затвердження плану дій із підготовки законодавчих та нормативно-правових актів, необхідних для поступового припинення функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Про це йдеться у повідомленні Держстату.

Мета реформи — перехід до єдиної цифрової, прозорої та зручної системи ідентифікації суб’єктів господарювання в межах Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), адміністрування якого здійснює Міністерство юстиції.

Це є частиною ширшого процесу цифровізації публічного управління, євроінтеграції та модернізації офіційної статистики.

План заходів, який розроблений у співпраці з Мін’юстом, Мінцифрою, Мінекономіки, Мінфіном та іншими органами виконавчої влади, включає оновлення нормативної бази відповідно до нового закону України "Про офіційну статистику", а також підготовку технічних та юридичних умов для інтеграції функцій реєстрів.

Очікується, що інтеграція в межах одного реєстру дозволить:

  • уникнути дублювання державних ІТ-систем;
  • зменшити бюрократичне навантаження на бізнес;
  • скасувати дублюючі паперові довідки;
  • покращити якість, актуальність і доступність реєстраційних даних;
  • зміцнити довіру до державної статистики;
  • впровадити міжнародні підходи до управління публічними даними.

Таким чином, підприємства та органи влади отримають зручніші, цифрово-орієнтовані сервіси, а бізнес — менше витрат і вимог до документообігу.

Наразі ЄДРПОУ продовжує працювати у звичному режимі. Громадське обговорення — це лише перший стратегічний етап у плануванні довгострокових змін. Воно триватиме з 25 квітня до 25 травня 2025 року.

Зазначається, що усі охочі — підприємці, фахівці, представники державних структур та громадянського суспільства — можуть ознайомитися з проєктом розпорядження та подати свої пропозиції на сайті Держстату у розділі "Для громадськості" → "Консультації з громадськістю" → "Електронні консультації".

Автор:
Тетяна Гойденко