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Госстат готовится к прекращению функционирования ЕГРПОУ: стартовало общественное обсуждение

Госстат
Госстат готовится к отмене ЕГРПОУ/Донецкая ОВА

Государственная служба статистики Украины инициировала общественное обсуждение проекта распоряжения Кабинета министров по утверждению плана действий по подготовке законодательных и нормативно правовых актов, необходимых для постепенного прекращения функционирования Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).

Об этом говорится в сообщении Госстата.

Цель реформы — переход к единой цифровой, прозрачной и удобной системе идентификации хозяйствующих субъектов в рамках Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), администрирование которого осуществляет Министерство юстиции.

Это часть более широкого процесса цифровизации публичного управления, евроинтеграции и модернизации официальной статистики.

План мероприятий, разработанный в сотрудничестве с Минюстом, Минцифрой, Минэкономики, Минфином и другими органами исполнительной власти, включает в себя обновление нормативной базы в соответствии с новым законом Украины "Об официальной статистике", а также подготовку технических и юридических условий для интеграции функций реестров.

Ожидается, что интеграция в пределах одного реестра позволит:

  • избежать дублирования государственных ИТ-систем;
  • уменьшить бюрократическую нагрузку на бизнес;
  • отменить дублирующие бумажные справки;
  • улучшить качество, актуальность и доступность регистрационных данных;
  • укрепить доверие к государственной статистике;
  • внедрить международные подходы к управлению публичными данными.

Таким образом, предприятия и органы власти получат более удобные, цифрово-ориентированные сервисы, а бизнес меньше расходов и требований к документообороту.

В настоящее время ЕГРПОУ продолжает работать в обычном режиме. Общественное обсуждение — только первый стратегический этап в планировании долгосрочных изменений. Оно продлится с 25 апреля по 25 мая 2025 года.

Отмечается, что все желающие — предприниматели, специалисты, представители государственных структур и гражданского общества могут ознакомиться с проектом распоряжения и подать свои предложения на сайте Госстата в разделе "Для общественности" → "Консультации с общественностью" → "Электронные консультации".

Автор:
Татьяна Гойденко