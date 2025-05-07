Фінкомпанія втратила ліцензію за відмову у перевірці: що відомо

Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії “Стідва" на надання послуг з кредитування коштами та банківськими металами, а також факторингу через порушення, пов’язані з відмовою у проведенні перевірки.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про захід впливу

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 травня 2025 року.

У березні-квітні цього року Національний банк здійснив заходи для проведення планової інспекційної перевірки компанії.

Однак під час спроби перевірки було зафіксовано факт відмови у її проведенні — компанія не надала інспекційній групі НБУ необхідні документи, інформацію та письмові пояснення щодо предмета перевірки.

Відмова компанії надати необхідні документи зробила неможливою перевірку, що стало підставою для відкликання ліцензії відповідно до чинного законодавства. Рішення НБУ набирає чинності з дня, коли компанія офіційно отримала повідомлення, зокрема через поштове надсилання.

Після відкликання ліцензії фінансова компанія втрачає право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг. Відкликання ліцензії не звільняє фінансову компанію від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг

Що відомо про компанію

Згідно з даними Уoucontrol, юридична особа ТОВ "ФК "Стідва" було зареєстровано в 2021 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний вид діяльності - надання інших фінансових послуг, не віднесених до страхування чи пенсійного забезпечення.

Інші види діяльності:

грошове посередництво, окрім банківських послуг ;

фінансовий лізинг;

інші форми кредитування.

Загалом компанія була зареєстрована за чотирма видами економічної діяльності.

Бенефіціарний власник - Сусідка Олена.

Нагадаємо, Нацбанк відкликав ліцензію на фінансовий лізинг у ТОВ “Зет-Фінанс”, що працювало на ринку майже 8 років.