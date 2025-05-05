НБУ відкликав ліцензію на фінлізинг у компанії з 8-річним досвідом: що відомо

Нацбанк відкликав ліцензію на фінансовий лізинг у ТОВ “Зет-Фінанс”, що працювало на ринку майже 8 років, — компанія подала відповідну заяву добровільно.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Також компанію “Зет-Фінанс” виключено з державного реєстру фінансових установ через відкликання ліцензії на надання фінансових послуг — відповідно до оновленого порядку авторизації, затвердженого постановою НБУ.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Зет-Фінанс" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Основний вид діяльності - фінансовий лізинг. Також до інших видів діяльності компанії належать: торгівля автомобілями та легковим автотранспортом, оренда сільськогосподарської техніки, а також будівельного обладнання і машин.

Бенефіціарний власник - Новіченко Олена.

Про лізинг

Фінансовий лізинг — це форма договору, за яким лізингоодержувач отримує в користування об’єкт лізингу, обраний ним за власним замовленням, на платній основі та на строк, не менший за період амортизації щонайменше 75% вартості цього об’єкта, визначеної на дату укладення угоди.

Об'єктом фінансового лізингу може бути майно, що має індивідуальні характеристики, відповідає визначенню основних засобів згідно з законодавством, не є забороненим для вільного обігу на ринку і щодо якого не існує правових обмежень на передачу в лізинг.

Про заходи НБУ

Додамо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".