НБУ отозвал лицензию на финлизинг у компании с 8-летним опытом: что известно

Нацбанк отозвал лицензию на финансовый лизинг у ООО "Зет-Финанс", работавшего на рынке почти 8 лет, — компания подала соответствующее заявление добровольно.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также компания "Зет-Финанс" исключена из государственного реестра финансовых учреждений из-за отзыва лицензии на предоставление финансовых услуг — в соответствии с обновленным порядком авторизации, утвержденным постановлением НБУ.

Что известно о компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Зет-Финанс" было зарегистрировано в 2017 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн грн.

Основной вид деятельности – финансовый лизинг. Также к другим видам деятельности компании относятся: торговля автомобилями и легковым автотранспортом, аренда сельскохозяйственной техники, а также строительного оборудования и машин.

Бенефициарный владелец – Новиченко Елена.

О лизинге

Финансовый лизинг — это форма договора, согласно которому лизингополучатель получает в пользование объект лизинга, выбранный им по собственному заказу, на платной основе и срок, не менее периода амортизации не менее 75% стоимости этого объекта, определенной на дату заключения сделки.

Объектом финансового лизинга может быть имущество, имеющее индивидуальные характеристики, отвечающее определению основных средств согласно законодательству, не запрещено для свободного обращения на рынке и в отношении которого не существует правовых ограничений на передачу в лизинг.

О мерах НБУ

НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций посредством отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".