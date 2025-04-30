НБУ отозвал лицензию у финансовой компании: в чем причина

Национальный банк Украины отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг (факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит) у финансовой компании ООО "Диметра финанс".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение принято в связи с выявлением нарушения учреждением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также финансовая компания не подала своевременно отчетность, а за последние два года НБУ по результатам мониторинга применил к ней два меры влияния, а именно штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.

По данным youcontrol, ООО "Диметр финанс" зарегистрировано в Киеве, а его уполномоченным лицом является Леонид Киричук, а конечным бенефициаром указана Элина Данаева.

Напомним, НБУ подготовил проект изменений к Положению об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, цель которого конкретизировать подходы к выявлению фактов неосуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг.