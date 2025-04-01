Суд поддержал решение НБУ об аннулировании лицензий финкомпании: что известно

Шестой апелляционный административный суд признал законными решения Национального банка по аннулированию лицензий ООО "Финансовая компания "Авангард-ДС" и его исключение из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О решении суда

Апелляционный суд отклонил жалобу ООО "Финансовая компания "Авангард-ДС" и оставил в силе решение Киевского окружного административного суда от 23 октября 2024 года.

Этим решением компании отказали в иске о признании незаконными и отмене решений Национального банка об аннулировании лицензий и исключении ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

Что известно о мере влияния на финкомпанию

26 декабря 2022 года Национальный банк применил к ООО "Финансовая компания "Авангард-ДС" мероприятие в виде временной остановки лицензий на предоставление финансовых услуг. Компании было поручено до 10 января 2023 года устранить нарушение финансового законодательства.

Мероприятие в виде временной остановки лицензий было применено из-за невыполнения требований НБУ по предоставлению необходимой информации и документов.

Это нарушало требования законодательства, в частности, Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" и других нормативных актов.

Невыполнение указанного решения Нацбанка стало основанием для аннулирования лицензий компании на предоставление финансовых услуг.

Поскольку финансовая компания не выполнила требования регулятора об устранении нарушений лицензионных условий, НБУ 13 февраля 2023 аннулировал лицензии компании на предоставление финансовых услуг, а 23 февраля 2023 исключил ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

О компании

Согласно данным Оpendatabot, ООО "Финансовая компания "Авангард-ДС" была основана в 2018 году в Киеве.

Основной вид деятельности компании заключается в предоставлении других финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения. Не считая того, она занимается денежным лизингом и другими видами кредитования.

Конечный бенефициарный владелец – Калиниченко Сергей.

О мерах НБУ

Напомним, на основании собственных заявлений НБУ отозвал семь небанковских финансовых учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финучреждений.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыв лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".

Недавно также НБУ оштрафовал "Идея банк ", который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.