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НБУ оштрафовал страховую компанию Тигипко более чем на 265 тыс. грн: в чем причина
Национальный банк Украины оштрафовал страховую компанию "СГ "ТАС" на 265 200 грн. за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Санкцию применили после выявления нарушений во время инспекционной проверки.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
О мере воздействия
Комитет по надзору за небанковскими финансовыми услугами принял решение о штрафе 24 марта 2025 г. по итогам плановой проверки, проведенной в ноябре-декабре 2024 года.
Штраф в размере 265 200 грн наложен на страховую компанию "СГ "ТАС" за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. В частности, речь идет о несоблюдении требований Закона Украины "О страховании" и правил раскрытия информации о страховых продуктах, утвержденных постановлением НБУ.
Страховая компания обязана уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу указанного решения.
О страховой компании
Согласно данным Youcontrol, АО "СГ "ТАС" зарегистрировано в 1998 году.
Уставный капитал компании составляет 102 млн грн.
Основной вид деятельности компании – другие виды страхования, кроме страхования жизни. Дополнительный вид деятельности – перестрахование.
Бенефициарным владельцем является Сергей Леонидович Тигипко. Он оказывает косвенное решающее влияние на компанию.
О мерах НБУ
Напомним, на основании собственных заявлений НБУ отозвал семь небанковских финансовых учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финучреждений.
Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыв лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".
Недавно также НБУ оштрафовал "Идея банк ", который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.