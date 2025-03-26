НБУ оштрафував страхову компанію Тігіпка на понад 265 тис. грн: у чому причина

Національний банк України оштрафував страхову компанію "СГ "ТАС" на 265 200 грн за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Санкцію застосували після виявлення порушень під час інспекційної перевірки.

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Про це інформує пресслужба регулятора.

Про захід впливу

Комітет з нагляду за небанківськими фінансовими послугами ухвалив рішення про штраф 24 березня 2025 року за підсумками планової перевірки, проведеної в листопаді-грудні 2024 року.

Штраф у розмірі 265 200 грн накладено на страхову компанію "СГ "ТАС" за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, йдеться про недотримання вимог Закону України "Про страхування" та правил розкриття інформації про страхові продукти, затверджених постановою НБУ.

Страхова компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності зазначеним рішенням.

Про страхову компанію

Згідно з даними Youcontrol, АТ "СГ "ТАС" зареєстровано в 1998 році.

Статутний капітал компанії становить 102 млн грн.

Основний вид діяльності компанії – інші види страхування, крім страхування життя. Додатковий вид діяльності – перестрахування.

Бенефіціарним власником є Сергій Леонідович Тігіпко. Він здійснює непрямий вирішальний вплив на компанію.

Про заходи НБУ

Нагадаємо, на підставі власних заяв НБУ відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінустанов.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".

Нещодавно також НБУ оштрафував "Ідея банк", який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.