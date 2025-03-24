НБУ оштрафував обмінники на 5,6 млн грн, але Гетманцев вважає, що проблема нелегального валютного ринку не вирішена

Національний банк України фіксує зменшення кількості скарг від українців на пункти обміну валют, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Але головною проблемою на валютному ринку залишається наявність нелегальних обмінників, які не сплачують податки.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, він отримав відповідь від НБУ на своє депутатське звернення, відповідно до якої Нацбанк в 2024 році провів 150 перевірок 17 компаній, які мають ліцензії на обмін валют, та донарахував 5,6 млн грн штрафів.

"При цьому, у 2025 році НБУ фіксує зменшення кількості скарг, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Впевненість, яку ми не можемо розділити, а скарги, що приходять особисто до мене свідчать про те, що спочивати на лаврах, мʼяко кажучи, не досить", - наголосив Гетманцев.

Водночас він погодився з НБУ, що основною проблемою валютного ринку є нелегальні обмінники і нелегальні телеграм-канали, які, попри очевидний склад злочину в їх діях та яскраву рекламу, вперто не помічає Національна поліція.

"Ці звернення ігноруються, а шахраї продовжують безперешкодно "працювати", не сплачуючи армії ані копійки", - підкреслив Гетманцев.

Зауважимо, українці скаржаться на те, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року його випуску, тому депутати закликали правоохоронні органи відреагувати на ці випадки.

Тема обміну так званих "старих" доларів знову стала актуальною, а обмінники почали вимагати комісію у 10% за обмін доларових купюр до 2006 року випуску. Як наголошують в НБУ, банки та обмінні пункти в Україні зобов’язані приймати всі банкноти іноземної валюти, якщо їхня справжність підтверджена спеціальним обладнанням. Відмовляти в обміні через рік випуску або номінал банкноти заборонено.

5 правил при обміні банкнот

Також у НБУ нагадали українцям п’ять правил, які варто знати при обміні банкноти іноземної валюти.

1) Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну.

2) Банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

3) Банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

4) З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

5) У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.