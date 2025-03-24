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Курс валют на 24 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, водночас євро подешевшало на 2 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.03.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,53 грн за долар (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,98 грн (-2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,71 грн (-1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,45/41,55 грн.
- Курс євро: 45,10/45,30 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,83 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 24 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,09/41,69 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,65 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 24 березня:
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,55/45,55 грн.
- ПУМБ: 44,80/45,70 грн.
- Укргазбанк: 44,55/45,50 грн.
- Райффайзен: 44,50/45,30 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,80/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Зауважимо, незважаючи на тимчасове курсове затишшя у березні, девальвація гривні залишається базовим прогнозом на найближчі місяць-два. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.