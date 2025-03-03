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Обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року випуску
Українці скаржаться на те, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року його випуску, тому депутати закликали правоохоронні органи та Національний банк України відреагувати на ці випадки.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", констатував Гетманцев.
Він зауважив, що частими є випадки, коли правоохоронні органи всіляко сприяють розвитку бізнесу, що не сплачує жодної копійки в бюджет.
Гетманцев наголосив, що проблеми насправді дві:
- зловживання легальних обмінників;
- робота нелегальних.
Тому депутати звернулися до НБУ та Нацполіції щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону на валютно-обмінному ринку.
Також Гетманцев закликав людей, що бачать на обміннику різні курси на одну й ту саму валюту, фотографувати і надсилати йому (0503565541), у Комітет ВР (Київ, Грушевського,5) або в НБУ та Нацполіцію.
Зауважимо, тема обміну так званих "старих" доларів знову стала актуальною, а обмінники почали вимагати комісію у 10% за обмін доларових купюр до 2006 року випуску. Як наголошують в НБУ, банки та обмінні пункти в Україні зобов’язані приймати всі банкноти іноземної валюти, якщо їхня справжність підтверджена спеціальним обладнанням. Відмовляти в обміні через рік випуску або номінал банкноти заборонено.
5 правил при обміні банкнот
Також у НБУ нагадали українцям п’ять правил, які варто знати при обміні банкноти іноземної валюти.
1) Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну.
2) Банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.
3) Банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.
4) З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.
5) У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.