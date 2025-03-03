Обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року випуску

Українці скаржаться на те, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року його випуску, тому депутати закликали правоохоронні органи та Національний банк України відреагувати на ці випадки.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", констатував Гетманцев.

Він зауважив, що частими є випадки, коли правоохоронні органи всіляко сприяють розвитку бізнесу, що не сплачує жодної копійки в бюджет.

Гетманцев наголосив, що проблеми насправді дві:

зловживання легальних обмінників;

робота нелегальних.

Тому депутати звернулися до НБУ та Нацполіції щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону на валютно-обмінному ринку.

Також Гетманцев закликав людей, що бачать на обміннику різні курси на одну й ту саму валюту, фотографувати і надсилати йому (0503565541), у Комітет ВР (Київ, Грушевського,5) або в НБУ та Нацполіцію.

Зауважимо, тема обміну так званих "старих" доларів знову стала актуальною, а обмінники почали вимагати комісію у 10% за обмін доларових купюр до 2006 року випуску. Як наголошують в НБУ, банки та обмінні пункти в Україні зобов’язані приймати всі банкноти іноземної валюти, якщо їхня справжність підтверджена спеціальним обладнанням. Відмовляти в обміні через рік випуску або номінал банкноти заборонено.

5 правил при обміні банкнот

Також у НБУ нагадали українцям п’ять правил, які варто знати при обміні банкноти іноземної валюти.

1) Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну.

2) Банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

3) Банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

4) З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

5) У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.