Обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года выпуска

Украинцы жалуются, что обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска, поэтому депутаты призвали правоохранительные органы и Национальный банк Украины отреагировать на эти случаи.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Да, правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками", - констатировал Гетманцев.

Он отметил, что часты случаи, когда правоохранительные органы всячески способствуют развитию бизнеса, что не платит ни копейки в бюджет.

Гетманцев подчеркнул, что проблемы на самом деле две:

злоупотребление легальных обменников;

работа нелегальная.

Поэтому депутаты обратились в НБУ и Нацполицию с требованием о проведении в порядке установленном законом проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона на валютно-обменном рынке.

Также Гетманцев призвал людей, которые видят на обменнике разные курсы на одну и ту же валюту, фотографировать и присылать ему (0503565541), в Комитет ВР (Киев, Грушевского,5) или в НБУ и Нацполицию.

Заметим, тема обмена так называемых "старых" долларов снова стала актуальной, а обменники потребовали комиссию в 10% за обмен долларовых купюр до 2006 года выпуска. Как отмечают в НБУ, банки и обменные пункты в Украине обязаны принимать все банкноты иностранной валюты, если их подлинность подтверждена специальным оборудованием. Отказывать в обмене через год выпуска или номинал банкноты запрещено.

5 правил при обмене банкнот

Также в НБУ напомнили украинцам пять правил, которые следует знать при обмене банкноты иностранной валюты.

1) Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься без исключения к обмену.

2) Банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

3) Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

4) С банкнотами, имеющими признаки значительного износа, должны совершаться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

5) В случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ.