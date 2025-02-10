"Старые" доллары: Нацбанк напомнил пять правил при обмене валюты

Банки и обменные пункты в Украине обязаны принимать все банкноты иностранной валюты, если их подлинность подтверждена специальным оборудованием. Отказывать в обмене через год выпуска или номинал банкноты запрещено.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Обмен так называемых "старых" долларов

Отмечается, что в 2023 году регулятор провел комплексные мероприятия по урегулированию ситуации с обменом изношенных банкнот. Тогда количество обращений граждан с жалобами на банки и небанковские учреждения, осуществляющие обмен валют, снизилось по меньшей мере в пять раз.

В частности, в 2024 году состоялось 150 проверок пунктов обмена 17 небанковских финучреждений, по результатам которых НБУ применил штрафы на общую сумму 5,65 млн. грн.

Сообщается, что в настоящее время НБУ получает в среднем за месяц не более 10 обращений с жалобами, связанными с отказом или ограничениями в обмене банкнот иностранной валюты через год их эмиссии.

Но, как отмечают в регуляторе, тема обмена так называемых "старых" долларов снова стала актуальной, а обменники потребовали комиссию в 10% за обмен долларовых купюр до 2006 года выпуска.

"Проблема, вновь появившаяся на страницах медиа, может крыться в теневом секторе, где работают учреждения, не имеющие лицензии НБУ. Единственным методом борьбы с такими нелегальными обменниками является привлечение правоохранителей", — подчеркнули в НБУ.

Там призвали граждан сообщать обо всех фактах нарушений в сфере обмена валют и пообещали принимать меры влияния, включая наложение значительных штрафов.

5 правил при обмене банкнот

Также в НБУ напомнили украинцам пять правил, которые следует знать при обмене банкноты иностранной валюты.

1) Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься без исключения к обмену.

2) Банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

3) Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

4) С банкнотами, имеющими признаки значительного износа, должны совершаться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

5) В случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ.

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