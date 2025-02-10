Доллар подешевел до 41,8 гривен. Что будет с валютным рынком до середины февраля?

Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.

Валютный рынок продолжает демонстрировать противоречивые тенденции. К концу первой недели месяца (7 февраля) курс на наличном рынке укрепился до диапазона 41,2-41,8 грн/долл. Официальный курс к этой дате составил 41,47 грн/долл.

Если сравнивать с 10-12 января, когда наличный курс превысил 43 грн/долл., а официальный достиг 42,3 грн/долл., гривна с того момента укрепилась почти на 3%.

Официальный курс гривны к доллару

Данные НБУ

Основные причины такого тренда – сокращение спроса на валюту с одновременным ростом ее предложения, а также реакция рынка на ужесточение монетарной политики Национального банка.

Доминация покупателей снижается

Спрос на валюту, который достигал пиковых значений в декабре 2024 года и в первой половине января 2025-го, продолжает падать.

По оценкам аналитиков, в конце января и в начале февраля дефицит валюты на межбанковском рынке составлял 20-30 млн долл. в день, что почти вдвое ниже, чем в декабре 2024 года.

При этом предложение валюты стабильно выше отметки 200 млн долл. в день, а спрос – около 230 млн долл. в день. Для сравнения, в декабре 2024-го дневной спрос на межбанке достигал 300 млн долл.

Причиной роста предложения валюты может быть увеличение спроса на гривну для сезонной уплаты налогов и возобновление экономической активности после ее спада в первой половине января. Причиной сокращения спроса стало постепенное истощение эффекта притока бюджетной гривны на валютный рынок. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Соответственно, объем валютных интервенций тоже снизился. С 3 по 7 февраля Нацбанк продал на межбанке 455 млн долл., это наименьший объем интервенций с мая 2024 года.

Всего с начала 2025 года НБУ потратил на поддержку курса 3,9 млрд долл., в результате чего золотовалютные резервы за январь сократились на 1,8% до 43 млрд долл.

Объем интервенций НБУ на межбанке

Данные НБУ

Наличный рынок преимущественно следует за межбанком. При этом укрепление гривны там более существенное, поскольку разница между официальным и наличным курсом сократилась (до 0,4% в среднем), что, в свою очередь, поспособствовало снижению спекулятивного спроса со стороны населения.

Пауза перед новым ослаблением гривны

Есть шанс, что до середины февраля курс не преодолеет отметку в 42 грн/долл.

В пользу сохранения более-менее стабильной ситуации на рынке говорят такие факторы, как сокращение дефицита валюты на межбанке, снижение активности покупателей и спроса импортеров на валюту, постепенный рост привлекательности гривневых активов как следствие повышения учетной ставки НБУ до 14,5%.

В частности, Нацбанк обнародовал инфляционный отчет за январь, в котором указано, что нынешний уровень учетной ставки будет способствовать уменьшению спроса на валюту и перетоку ликвидности в гривневые инструменты, а рост экспорта сельхозпродукции вместе с повышением цен на нее обеспечат стабильное поступление в Украину валютной выручки.

Кроме того, НБУ в очередной раз напомнил, что он будет сохранять присутствие на валютном рынке для компенсации дефицита валюты и сглаживания курсовых колебаний.

Впрочем, как указывает Григорий Кукуруза, снижение спроса на валюту – явление кратковременное, поскольку для населения наличный доллар по-прежнему остается важным средством сбережения. Вдобавок к этому, на курс будут оказывать давление ограниченный производственный потенциал украинских компаний, усиление американского доллара в мире и негативные инфляционные тенденции в странах-партнерах Украины.

Ну и в целом НБУ не намерен отказываться от валютной либерализации, которая по мнению некоторых экспертов тоже провоцирует девальвацию.

Нацбанк планировал, что в 2024 году дополнительный отток иностранной валюты, связанный с либерализацией, составит 4 млрд долл. Однако фактические потери оказались по меньшей мере вдвое больше. Богдан Данилишин экс-глава Совета НБУ