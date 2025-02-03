В январе НБУ активно продавал валюту на межбанке, но медленнее в 1,5 раза, чем в декабре

Национальный банк Украины в январе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,76 млрд долларов, в то время как пополнил резервы всего на 6,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отметим, что в январе НБУ активно продавал валюту, как и в прошлом году, а объемы покупки находились на низких уровнях. За аналогичный период 2024-го было куплено 15,97 млн долларов, а за весь год – всего 126 млн долларов.

Если сравнивать с декабрем-2024, когда объем проданной валюты был рекордным месячным показателем в истории Украины (5,28 млрд долларов), в январе 2025 года продажи уменьшились в 1,5 раза, хотя были выше, чем в любом другом месяце 2024 года. года.

Регулятор опубликовал данные по валютным интервенциям за январь 2025 года. Скриншот с сайта НБУ

Как менялся курс доллара в Украине в январе

Официальный курс гривны в январе укрепился по отношению к доллару – с 42,03 грн. по состоянию на 1 января до 41,82 грн. по состоянию на 31 января.

В течение первого месяца 2025 гривна укрепилась. Скриншот с сайта НБУ

На сегодняшний день, 3 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 41,73 грн/$.

Напомним, что официальный курс гривны падал по отношению к доллару в течение всего 2024 года – с 38,00 грн. по состоянию на 1 января до 42,04 грн. по состоянию на 31 декабря. Интересен факт, что именно 31 декабря официальный курс американской валюты в Украиневпервые пересек отметку в 42 гривны.

Что такое денежная интервенция?

Валютная интервенция – значительное разовое целенаправленное влияние Национального банка на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки крупных партий иностранной валюты. Валютная интервенция осуществляется для регулирования курса иностранных валют в интересах страны.



Напомним, в декабре Украина получила более 9,2 млрд долларов внешней бюджетной помощи, что явилось самым большим месячным показателем в истории страны.