"Старі" долари: Нацбанк нагадав п’ять правил при обміні валюти

Банки та обмінні пункти в Україні зобов’язані приймати всі банкноти іноземної валюти, якщо їхня справжність підтверджена спеціальним обладнанням. Відмовляти в обміні через рік випуску або номінал банкноти заборонено.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обмін так званих "старих" доларів

Зазначається, що у 2023 році регулятор провів комплексні заходи щодо врегулювання ситуації з обміном зношених банкнот. Тоді кількість звернень громадян зі скаргами на банки та небанківські установи, що здійснюють обмін валют, знизилася щонайменше вп’ятеро.

Зокрема, у 2024 році відбулося 150 перевірок пунктів обміну 17 небанківських фінустанов, за результатами яких НБУ застосував штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

Повідомляється, що наразі НБУ отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії.

Але, як наголошують у регуляторі, тема обміну так званих "старих" доларів знову стала актуальною, а обмінники почали вимагати комісію у 10% за обмін доларових купюр до 2006 року випуску.

"Проблема, яка знову з'явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців", – підкреслили в НБУ.

Там закликали громадян повідомляти про всі факти порушень у сфері обміну валют та пообіцяли вживати заходи впливу, включно з накладенням значних штрафів.

5 правил при обміні банкнот

Також у НБУ нагадали українцям п’ять правил, які варто знати при обміні банкноти іноземної валюти.

1) Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну.

2) Банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

3) Банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

4) З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

5) У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.

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