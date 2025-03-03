Базовый сценарий – 43 гривны за доллар: прогнозы и ожидания для валютного рынка на март

Февраль завершился укреплением курса гривны. Но в марте тренд может развернуться под влиянием сезонных и внешнеполитических факторов.

В феврале гривна продолжила укрепляться. На межбанковском рынке ревальвация составила 0,7% – с 41,82 грн до 41,51 грн за доллар, на наличном рынке тоже произошло укрепление на 0,7% – с 42,26 грн до 41,95 грн за доллар.

Под влиянием сезонных факторов второй половины января и начала февраля доллар достиг локального минимума в первой декаде февраля, когда безналичный курс просел чуть ниже 41,5 грн, а наличный нырнул ниже 42 грн за доллар.

Весь остаток февраля курс гривны к американской валюте находился вблизи этих значений. На динамику курса, кроме сезонных факторов, также влияли спекулятивные настроения по поводу перспектив завершения горячей фазы войны в Украине.

Официальный курс гривны к доллару

Данные НБУ

НБУ сдержал доллар, спрос на валюту упал

В последние две недели февраля усиление доллара вероятно сдерживали действия Национального банка, направленные на приобретение валюты в интересах государственных нужд. Речь о закупке газа НАК "Нафтогаз", импорте электроэнергии и приобретении вооружения.

На межбанке в феврале в среднем спрос опережал предложение на 88 млн долл. в день, что на 7% выше уровня января.

А вот наличный рынок вел себя совершенно иначе. Там зафиксировано сокращение дефицита валюты на 26% до 41,5 млн долл. в день. Похоже, что у населения исчерпалась свободная гривна, и само по себе ослабление доллара повлияло на настроения украинцев, в результате чего среднедневный спрос снизился на 6,5% до 99 млн долл., в то время как предложение валюты выросло на 15,5% до 57 млн долл.

Давление на гривну будет расти

Исторически март для валютного рынка формирует смешанные тенденции с преимущественным удорожанием доллара. Здесь главенствующим выступает фактор, связанный с агрорынком: сельхозпроизводители закупают удобрения, топливо и материал для будущей посевной.

В свою очередь старт Рамадана в арабском мире снижает спрос на металлургическую продукцию и сырье для нее, в результате чего сокращается поступление валюты от металлургического сектора. Новый весенний сезон стимулирует накопление валюты у населения на летние месяцы. Таким образом, в марте формируются стандартные рычаги давления на гривну.

К этому можно добавить политические обстоятельства, которые сейчас быстро меняются. Действия и заявления президента США Дональда Трампа формируют значительное влияние не только на перспективы завершения войны в Украине, но и влияют на глобальные рынки и настроения в мире. То есть, все это спекулятивные тренды, которые могут как поддерживать гривну, так и давить на нее.

Безусловно, завершение войны нивелирует риски для безопасности, что в свою очередь будет стимулировать инвестиции и снизит нагрузку на бюджет. И наоборот: продолжение боевых действий в зависимости от уровня военной помощи США и Европы может изменить ситуацию.

Впрочем, первой реакцией на неудачный визит Владимира Зеленского в США и срыв соглашения по поводу полезных ископаемых уже стало ослабление гривны на наличном рынке выше 42 грн/долл. Поэтому спекулятивный фактор вероятной заморозки войны, поддерживающий гривну, изменяет направление движения. И в зависимости от масштаба негативного влияния он будет сдвигать курс вверх.

Также не стоит забывать о макроэкономическом климате в мире. Тарифные намерения Трампа по ключевым торговым партнерам Украины – Евросоюз (25%) и Китай (10%) – могут значительно ухудшить конкурентоспособность украинских товаров и, соответственно, повлиять на внешнеторговый баланс.

А если тарифная война приведет к глобальному кризису, то всем будет не по себе, и Украине в том числе, поскольку давление на гривну будет только расти. Однако хотя бы на 2025 год наши партнеры обеспечили определенный финансовый запас прочности, что, безусловно, позитив.