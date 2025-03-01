Что говорят в Белом доме после неудачной встречи двух лидеров: главные заявления

Президент Владимир Зеленский и президент США Додальд Трамп дали интервью после встречи, закончившейся ссорой двух лидеров и досрочным прекращением переговоров.

После того, как Зеленский покинул Белый дом, администрация президента Трампа может прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных, пишет NYT.

"Администрация Байдена считала важную военную помощь в размере 67 миллиардов долларов, которую она предоставила Киеву. Трамп рассматривает любую дальнейшую помощь как рычаг давления", — говорится в сообщении.

В эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливвит сказала, что это уже не предыдущая администрация. Джо Байдена уже нет в овальном кабинете и Трамп больше не будет финансировать войну без видения того, что она скоро закончится.

"Мы (США — ред.) больше не будем писать пустых чеков на дальнюю войну без настоящего мира", — сказала Ливвит.

Что касается возвращения к диалогу с Зеленским, Трамп назвал главным условием, что президент Украины должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир.

По информации СМИ, в Белом доме заявили, что Трамп на данный момент не заинтересован в возобновлении и подписании соглашения об украинских полезных ископаемых.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться за то, что произошло в Белом Доме. Он назвал вчерашний спор "фиаско"

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно — а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь — вы не заставите людей сесть за стол. И вы начинаете понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что да, но, возможно, нет", — добавил Рубио.

Также Трамп сказал, что Путин хочет мира, а Зеленский – продолжать войну. Последующий разговор с президентом Украины будет продолжен после того, когда он тоже будет готов к миру.

В то же время Зеленский выступил на телеканале Fox News.

Главные заявления Зеленского:

Мы благодарны США, президенту Трампу и американскому народу за поддержку;

Мы готовы к миру. Но нам нужны гарантии безопасности;

Мы готовы подписать соглашение по ископаемым;

Я благодарен Трампу и народу США за помощь. Вы помогли нам выжить. Я сожалею о случившемся;

Я уважаю наших воинов и гражданских. Я не могу просто сказать остановиться, никто не остановится, потому что все думают, что Путин завтра вернется. Требуются гарантии безопасности;

Трамп сказал, что хочет быть посредине. Но я бы хотел, чтобы он был на нашей стороне. Россия принесла войну в нашу страну, наши семьи. Они агрессоры. Поэтому для нас важно, чтобы США были на нашей стороне и предпринимали сильные действия против России;

Мы готовы подписать соглашение по ископаемым. Но этого мало. Может, я чего-то не знаю и Трамп имеет план как остановить Путина.

Что касается возможности подать в отставку, Зеленский заявил, что это решение может принять только народ Украины. Также он уверен, что отношения с Трампом можно спасти.