Зеленский в интервью Fox News: Нам будет сложно без поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой США Дональдом Трампом дал интервью телеканалу Fox News.

Президент Зеленский в интервью американскому телеканалу подчеркнул, что ему не нравится, как сложился разговор с президентом США в Белом Доме, однако отношения между двумя главами государств еще можно спасти.

Лидер Украины признал, что Украине трудно будет победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.

На вопрос ведущего Fox News Брета Байера о том, сможет ли Украина сдержать Россию без дальнейшей поддержки США, Зеленский ответил: "Нам было бы тяжело. Поэтому я здесь".

Однако добавил, что Украина не может лишиться свободы.

Путин и россияне - наши враги. Это не означает, что мы нехотим мира, заявил Зеленский. Фото: скрин видео интервью для Fox News

Вот 7 ключевых цитат из интервью Зеленского:

"Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили столько людей... Просто забыть это, просто сказать, что путин замечательный парень — нет".

"Я уважаю Трампа и уважаю американский народ, но также украинских военных, ведущих борьбу за страну".

"Украинцы хотят услышать, что США на нашей стороне".

"Украина хочет мира. Мир предусматривает гарантии безопасности, они нам нужны, как и сильная позиция".

"Я не могу изменить наше отношение к россиянам, они – убийцы. Путин и россияне наши враги. Но это не значит, что мы не хотим мира".

«У нас нет никакого миллиона потерь... Рассказы о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент – диктатор. Где же дружба между США и Украиной?

"Историческая связь между нашими народами крепка. Американский народ помог спасти наш народ".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил журналистам после встречи что Зеленский должен сказать, что хочет заключить мирное соглашение. По его словам, США стремятся к миру, а не к продолжению войны. Остановка огня может произойти уже сейчас.

"Зеленский переиграл в переговорах в Овальном кабинете. Он не выглядит человеком, который хочет мира", — цитирует Трампа издание Sky news.

Ранее Delo.ua писало о том, что во время официального визита в Вашингтон президент Зеленский поссорился с Трампом и досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция глав государств была отменена.

Также сообщалось, что в результате ссоры Украина и США не подписали соглашение о недрах.

В прошлую неделю стало известно о том, что ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро.