Зеленский в інтерв'ю Fox News: Нам буде складно без підтримки США

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з главою США Дональдом Трампом дав інтервʼю телеканалу Fox News.

Президент Зеленський у інтерв'ю американському телеканалу наголосив, що йому не подобається, як склалась розмова з президентом США у Білому Домі, проте стосунки між двома главами держав ще можна врятувати.

На запитання ведучого Fox News Брета Байєра про те, чи зможе Україна стримати Росію без подальшої підтримки США, Зеленський відповів: "Нам було б важко. Тому я тут".

Однак додав, що Україна не може втратити свободу.

Путін і росіяни - наші вороги. Та це не означає, що ми не хочемо миру, заявив Зеленський. Фото: скрін відео інтерв'ю для Fox News

Ось 7 ключових цитати із інтерв'ю Зеленського:

"Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей... Просто забути це, просто сказати, що путін чудовий хлопець, - ні".

"Я поважаю Трампа і поважаю американський народ, але також українських військових, які ведуть боротьбу за країну".

"Українці хочуть почути, що США на нашому боці".

"Україна хоче миру. Мир передбачає гарантії безпеки, вони нам потрібні, як і сильна позиція".

"Я не можу змінити наше ставлення до росіян, вони - убивці. Путін і росіяни - наші вороги. Та це не означає, що ми не хочемо миру".

«У нас немає ніякого мільйона втрат... Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент – диктатор. Де ж дружба між США та Україною?»

"Історичний зв'язок між нашими народами міцний. Американський народ допоміг врятувати наш народ".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив журналістам після зустрічі з Зеленським, що розмовляє з журналістами після зустрічі з Володимиром Зеленським. Ось що він каже:

"Зеленський переграв у переговорах в Овальному кабінеті. Він не має вигляду людини, що хоче миру", - цитують Трампа видання Sky news.

За його словами, США прагнуть миру, а не продовження війни. Припинення вогню може відбутися вже зараз. Але щоб відновити переговори зі США, Зеленський повинен сказати, що хоче укласти мирну угоду, заявив американський президент.

Раніше Delo.ua писало про те, що під час офіційного візиту до Вашингтону президент Зеленський посварився з Трампом і достроково покинув Білий дім. Спільна пресконференція глав держав була скасована.

Також повідомлялось, що в результаті сварки Україна та США не підписали угоду про надра.

Минулоготижня стало відомо про те, що ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро.