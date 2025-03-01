Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,75

41,55

EUR

43,75

43,51

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Що кажуть у Білому домі після невдалої зустрічі двох лідерів: головні заяви

Що кажуть у Білому домі після невдалої зустрічі двох лідерів: головні заяви
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський та президент США Додальд Трамп дали інтерв’ю після зустрічі, яка закінчилася сваркою двох лідерів і достроковим припиненням переговорів.

Після того, як Зеленський покинув Білий дім, адміністрація президента Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових, пише NYT.

"Адміністрація Байдена вважала важливу військову допомогу в розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску", - йдеться в повідомленні.

В ефірі Fox News речниця Білого дому Керолайн Ліввіт сказала, що це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена вже нема в овальному кабінеті і Трамп більше не буде фінансувати війну без бачення того, що вона скоро закінчиться.

"Ми ( США - ред.) більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру", - сказала Ліввіт. 

Що стосується повернення до діалогу із Зеленським, Трамп назвав головною умовою те, що президент України повинен перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі заявили, що Трамп на даний момент не зацікавлений у відновленні та підписанні угоди про українські корисні копалини. 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити за те, що сталося в Білому Домі. Він назвав вчорашню суперечку "фіаско"

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно — а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя — ви не змусите людей сісти за стіл. І ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що так, але, можливо, ні", – додав Рубіо.

Також Трамп сказав, що Путін хоче миру, а Зеленський – продовжувати війну. Подальша розмова з президентом України буде продовжена після того, коли він теж буде готовий до миру.

В той же час, Зеленський виступив на телеканалі Fox News.

Головні заяви Зеленського:

  • Ми вдячні США, президенту Трампу та американському народу за підтримку;
  • Ми готові до миру. Але нам потрібні гарантії безпеки;
  • Ми готові підписати угоду щодо копалин;
  • Я вдячний Трампу та народу США за допомогу. Ви допомогли нам вижити. Я шкодую про те, що сталося;
  • Я поважаю наших воїнів і цивільних. Я не можу просто сказати зупинитися, ніхто не зупиниться, тому що всі думають, що Путін завтра повернеться. Потрібні безпекові гарантії;
  • Трамп сказав, що хоче бути посередині. Але я хотів би, щоб він був на нашому боці. Росія принесла війну в нашу країну, наші сім'ї. Вони агресори. Тому для нас важливо, щоб США були на нашому боці і робили сильні дії проти Росії;
  • Ми готові підписати угоду щодо копалин. Але цього мало. Може я чогось не знаю і Трамп має план як зупинити Путіна.

Що стосується можливості подати у відставку, то Зеленський заявив, що це рішення може прийняти тільки народ України. Також він впевнений, що відносини з Трампом можна врятувати.

Автор:
Тетяна Гойденко