Що кажуть у Білому домі після невдалої зустрічі двох лідерів: головні заяви

Президент Володимир Зеленський та президент США Додальд Трамп дали інтерв’ю після зустрічі, яка закінчилася сваркою двох лідерів і достроковим припиненням переговорів.

Після того, як Зеленський покинув Білий дім, адміністрація президента Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових, пише NYT.

"Адміністрація Байдена вважала важливу військову допомогу в розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску", - йдеться в повідомленні.

В ефірі Fox News речниця Білого дому Керолайн Ліввіт сказала, що це вже не попередня адміністрація. Джо Байдена вже нема в овальному кабінеті і Трамп більше не буде фінансувати війну без бачення того, що вона скоро закінчиться.

"Ми ( США - ред.) більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру", - сказала Ліввіт.

Що стосується повернення до діалогу із Зеленським, Трамп назвав головною умовою те, що президент України повинен перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі заявили, що Трамп на даний момент не зацікавлений у відновленні та підписанні угоди про українські корисні копалини.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити за те, що сталося в Білому Домі. Він назвав вчорашню суперечку "фіаско"

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно — а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя — ви не змусите людей сісти за стіл. І ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що так, але, можливо, ні", – додав Рубіо.

Також Трамп сказав, що Путін хоче миру, а Зеленський – продовжувати війну. Подальша розмова з президентом України буде продовжена після того, коли він теж буде готовий до миру.

В той же час, Зеленський виступив на телеканалі Fox News.

Головні заяви Зеленського:

Ми вдячні США, президенту Трампу та американському народу за підтримку;

Ми готові до миру. Але нам потрібні гарантії безпеки;

Ми готові підписати угоду щодо копалин;

Я вдячний Трампу та народу США за допомогу. Ви допомогли нам вижити. Я шкодую про те, що сталося;

Я поважаю наших воїнів і цивільних. Я не можу просто сказати зупинитися, ніхто не зупиниться, тому що всі думають, що Путін завтра повернеться. Потрібні безпекові гарантії;

Трамп сказав, що хоче бути посередині. Але я хотів би, щоб він був на нашому боці. Росія принесла війну в нашу країну, наші сім'ї. Вони агресори. Тому для нас важливо, щоб США були на нашому боці і робили сильні дії проти Росії;

Ми готові підписати угоду щодо копалин. Але цього мало. Може я чогось не знаю і Трамп має план як зупинити Путіна.

Що стосується можливості подати у відставку, то Зеленський заявив, що це рішення може прийняти тільки народ України. Також він впевнений, що відносини з Трампом можна врятувати.