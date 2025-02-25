Курс доллара в 2025 году: что будет влиять на стабильность гривны

В 2025 году ожидается умеренная девальвация гривны, однако на общее состояние валютного рынка будет влиять ряд внутренних и внешних факторов. Это прогнозируют эксперты КИТ Group в аналитическом обзоре PaySpace Magazine.

По их мнению, гривна будет оставаться под контролируемым давлением, а курс будет колебаться в пределах прогнозируемых значений. В госбюджете заложен среднегодовой показатель на уровне 45 грн за доллар, что отражает ожидания экономического блока власти по поводу контролируемого постепенного ослабления гривны.

"В базовом сценарии, учитывая прогнозируемый рост спроса на валюту из-за импортной активности, курс может постепенно сместиться до 44-45 грн/$, что в целом соответствует бюджетному прогнозу среднегодового курса 45 грн/$. Учитывая текущую динамику событий в сфере безопасности и экономики у нас нет оснований для анализа пессимистических сценариев", - отмечают эксперты.

Среди ключевых факторов, которые будут влиять на курс гривны в этом году, уровень инфляции: если инфляционное давление останется высоким, это создаст дополнительный спрос на валюту как средство сохранения капитала.

"Высокие инфляционные и девальвационные ожидания населения и бизнеса могут стать основным дестабилизирующим драйвером. Если эти ожидания трансформируются в ажиотажный спрос на валюту, это существенно усилит давление на гривну", – говорят аналитики.

Они добавляют, что на курс гривни будет влиять своевременное и полное поступление финансовой помощи от международных партнеров и кредиторов, а также экспортная активность, спрос на энергоносители и общая ситуация на мировых финансовых рынках. Например, изменения стоимости нефти и газа могут сказаться на торговом балансе Украины, что повлияет на валютный рынок.

Аналитики перечислили потенциальные угрозы, которые могут существенно ослабить национальную валюту, в частности по росту ажиотажного спроса на доллар среди населения и бизнеса, в отток капитала из-за неопределенности экономической и/или ситуации безопасности, по снижению экспорта или проблемы с логистикой и с внешними вызовами (таможенные и валютные).