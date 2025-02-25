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Курс долара у 2025 році: що впливатиме на стабільність гривні

долар, гривня, курс валют
Експерти вважають, що гривня залишатиметься під контрольованим тиском. Фото: НБУ

У 2025 році очікується помірна девальвація гривні, однак на загальний стан валютного ринку впливатиме низка внутрішніх і зовнішніх факторів. Це прогнозують експерти КИТ Group в аналітичному огляді PaySpace Magazine.

На їхню думку, гривня залишатиметься під контрольованим тиском, а курс коливатиметься в межах прогнозованих значень. У держбюджеті закладено середньорічний показник на рівні 45 грн за долар, що відображає очікування економічного блоку влади щодо контрольованого поступового послаблення гривні.

"У базовому сценарії, враховуючи прогнозоване зростання попиту на валюту через імпортну активність, курс може поступово зміститися до 44-45 грн/$, що загалом відповідає бюджетному прогнозу середньорічного курсу 45 грн/$. З огляду на поточну динаміку подій у сфері безпеки й економіки ми не маємо підстав для аналізу песимістичних сценаріїв", – зазначають експерти.

Серед ключових факторів, які впливатимуть на курс гривні в цьому році, є рівень інфляції: якщо інфляційний тиск залишиться високим, це створить додатковий попит на валюту як засіб збереження капіталу.

"Високі інфляційні та девальваційні очікування населення та бізнесу можуть стати основним дестабілізуючим драйвером. Якщо ці очікування трансформуються в ажіотажний попит на валюту, це суттєво посилить тиск на гривню", – кажуть аналітики.

Вони додають, що на курс гривні впливатиме своєчасне та повне надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів і кредиторів, а також експортна активність, рівень попиту на енергоносії та загальна ситуація на світових фінансових ринках. Наприклад, зміни вартості нафти та газу можуть позначитися на торговельному балансі України, що матиме вплив на валютний ринок.

Аналітики перерахували потенційні загрози, які можуть суттєво послабити національну валюту, зокрема зростання ажіотажного попиту на долар серед населення та бізнесу, відтік капіталу через невизначеність економічної та/або безпекової ситуації, зниження експорту або проблеми з логістикою і зовнішні виклики (митні та валютні "війни" можуть спровокувати глобальну валютну турбулентність).