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Курс валют на 3 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевело на 38 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.03.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,43 грн за доллар (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,11 грн (-38 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,39 грн (- 14 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,56/41,92 грн.
  • Курс евро: 43,60/43,94 грн.
  • Курс злотого: 10,40/10,60 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 марта курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
  • Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
  • Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,79 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 3 марта:

  • ПриватБанк: 42,80/43,90 грн.
  • Ощадбанк: 43,00/43,90 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 43,00/43,90 грн.
  • Райффайзен: 42,70/43,67 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Февраль завершился укреплением курса гривны. Но в марте тренд может развернуться под влиянием сезонных и внешнеполитических факторов. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько