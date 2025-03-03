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Курс валют на 3 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевело на 38 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.03.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,43 грн за доллар (-8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,11 грн (-38 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,39 грн (- 14 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,56/41,92 грн.
- Курс евро: 43,60/43,94 грн.
- Курс злотого: 10,40/10,60 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
- Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,79 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 3 марта:
- ПриватБанк: 42,80/43,90 грн.
- Ощадбанк: 43,00/43,90 грн.
- ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
- Укргазбанк: 43,00/43,90 грн.
- Райффайзен: 42,70/43,67 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.
- ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.
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