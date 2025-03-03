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Курс валют на 3 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подешевшало на 38 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 03.03.2025 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,43 грн за долар (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,11 грн (-38 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,39 грн (- 14 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,56/41,92 грн. 
  • Курс євро: 43,60/43,94 грн.
  • Курс злотого: 10,40/10,60 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 3 березня курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
  • Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
  • Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,79 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 3 березня:

  • ПриватБанк: 42,80/43,90 грн.
  • Ощадбанк: 43,00/43,90 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 43,00/43,90 грн.
  • Райффайзен: 42,70/43,67 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. 

Лютий завершився зміцненням курсу гривні. Але у березні тренд може розвернутися під впливом сезонних та зовнішньополітичних чинників. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько