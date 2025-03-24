НБУ оштрафовал обменники на 5,6 млн грн, но Гетманцев считает, что проблема нелегального валютного рынка не решена

Национальный банк Украины фиксирует уменьшение количества жалоб от украинцев на пункты обмена валют, что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен. Но главной проблемой на валютном рынке остается наличие нелегальных обменников, не уплачивающих налоги.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, он получил ответ от НБУ на свое депутатское обращение, согласно которому Нацбанк в 2024 году провел 150 проверок 17 компаний, имеющих лицензии на обмен валют, и начислил 5,6 млн грн штрафов.

"При этом, в 2025 году НБУ фиксирует уменьшение количества жалоб, что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен. Уверенность, которую мы не можем разделить, а жалобы, приходящие лично ко мне, свидетельствуют о том, что почивать на лаврах, мягко говоря, недостаточно", — подчеркнул Гетманцев.

В то же время, он согласился с НБУ, что основной проблемой валютного рынка являются нелегальные обменники и нелегальные телеграмм-каналы, которые, несмотря на очевидный состав преступления в их действиях и яркую рекламу, упорно не замечает Национальная полиция.

"Эти обращения игнорируются, а мошенники продолжают беспрепятственно "работать", не платя армии ни копейки", – подчеркнул Гетманцев.

Отметим, украинцы жалуются, что обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска, поэтому депутаты призвали правоохранительные органы отреагировать на эти случаи.

Тема обмена так называемых "старых" долларов снова стала актуальной, а обменники потребовали комиссию в 10% за обмен долларовых купюр до 2006 года выпуска. Как отмечают в НБУ, банки и обменные пункты в Украине обязаны принимать все банкноты иностранной валюты, если их подлинность подтверждена специальным оборудованием. Отказывать в обмене через год выпуска или номинал банкноты запрещено.

5 правил при обмене банкнот

Также в НБУ напомнили украинцам пять правил, которые следует знать при обмене банкноты иностранной валюты.

1) Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься без исключения к обмену.

2) Банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центробанков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

3) Банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

4) С банкнотами, имеющими признаки значительного износа, должны совершаться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.

5) В случае отказа принимать на обмен валюту, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования, потребители могут обратиться с жалобой в НБУ.