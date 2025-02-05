НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній через порушення законодавства

Національний банк України прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".

Про це інформує пресслужба регулятора.

Що відомо

Про "Кредо Солюшнс"

25 листопада 2024 року Національний банк застосував до компанії "Кредо Солюшнс" захід впливу у вигляді вимоги щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 20 грудня 2024 року.

Про "Капітал Джірінг"

28 листопада 2024 року Національний банк застосував до фінансової компанії "Капітал Джірінг" захід впливу у вигляді вимоги щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 1 січня 2025 року.

Зазначається, що іінансові установи порушили вимоги щодо достатності капіталу, встановлені Національним банком України.

3 лютого 2025 року було ухвалене рішення про застосування санкцій до цих установ. Рішення набирають чинності після їх доведення до відома установ і можуть бути оскаржені в суді протягом шести місяців.

Про компанії

Згідно даними YouControl, юридична особа ТОВ "Кредо Солюшнс" було зареєстровано в 2012 році в Києві. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,95 млн грн.

Основний вид діяльності - кредитування. Основний бенефіціар - Туршуков Олександр.

Згідно даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Капітал Джірінг", було зареєстровано в 2015 році в Києві. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,10 млн грн.

Основний вид діяльності - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Компанія також здійснює діяльність у таких сферах: інші види грошового посередництва, фінансовий лізинг, інші види кредитування.

Кінцевий бенефіціарний власник - Мурахвер Дмитро.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Додамо, НБУ дозволив страховій компанії вийти з ринку через виконання страхового портфеля та виключив брокера з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на основі поданої ним заяви.