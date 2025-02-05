НБУ отозвал лицензии у двух финансовых компаний из-за нарушения законодательства

Национальный банк Украины принял решение о наложении санкций посредством отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что известно

О "Кредо Солюшнс"

25 ноября 2024 года Национальный банк применил к компании "Кредо Солюшнс" меру влияния в виде требования по принятию мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины до 20 декабря 2024 года.

О "Капитал Джиринг"

28 ноября 2024 года Национальный банк применил к финансовой компании "Капитал Джиринг" меру влияния в виде требования по принятию мер, направленных на устранение выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины до 1 января 2025 года.

Отмечается, что инансовые учреждения нарушили требования относительно достаточности капитала, установленные Национальным банком Украины.

3 февраля 2025 г. было принято решение о применении санкций к этим учреждениям. Решения вступают в силу после их доведения до сведения учреждений и могут быть обжалованы в суде в течение шести месяцев.

О компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО " Кредо Солюшнс " было зарегистрировано в 2012 году в Киеве. Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,95 млн. грн.

Основной вид деятельности – кредитование. Основной бенефициар – Туршуков Александр.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Капитал Джиринг ", было зарегистрировано в 2015 году в Киеве. Размер уставного капитала юридического лица составляет 5,10 млн. грн.

Основной вид деятельности – предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения). Компания также осуществляет деятельность в следующих областях: другие виды денежного посредничества, финансовый лизинг, другие виды кредитования.

Конечный бенефициарный владелец – Мурахвер Дмитрий.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

Добавим, НБУ разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.