НБУ взялся за борьбу с нелегальным кредитованием на примере BitCapital: что известно

Национальный банк Украины, проанализировав сделки, заключенные через сервис BitCapital, выявил у них признаки финансовой услуги по кредитованию, что противоречит Закону Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что НБУ разоблачил очередную попытку обхода финансового законодательства, представляющую реальную угрозу финансовой безопасности и правам потребителей.

Так, онлайн-сервис BitCapital создал незаконную схему предоставления средств в кредит, маскируя свою деятельность под операции с криптоактивами.

НБУ получил сотни обращений от граждан, пострадавших от деятельности этой компании.

Подробный анализ выявил, что онлайн-сервис BitCapital разработал сложную схему обхода законодательства: официально предоставляя ссуды в USDT, фактически он выдает кредиты в гривне, избегая установленных законом регуляторных механизмов.

В обращениях к НБУ потребители жалуются на:

высокие процентные ставки;

неправомерные начисления по кредиту;

агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов;

полную непрозрачность условий кредитования.

Особенно уязвимыми оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготах и взимала задолженность.

О проверке и решении НБУ

Национальный банк провел соответствующую проверку, включавшую глубокий анализ договоров и информации, размещенной на онлайн-ресурсе сервиса BitCapital. В результате были обнаружены системные нарушения законодательства Украины, в частности:

превышение предельной дневной процентной ставки;

несоблюдение требований законодательства по защите прав потребителей, в частности, относительно условий договоров и отражения полной стоимости кредита;

информационную непрозрачность и введение в заблуждение о реальных условиях кредитования;

отсутствие обязательной информации, предусмотренной для раскрытия на сайте.

Учитывая результаты анализа деятельности BitCapital, было принято принципиальное решение: признать, что сделки, заключенные через этот онлайн-сервис, содержат признаки предоставления финансовой услуги по кредитованию, что противоречит Закону Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Также компании запрещено осуществлять такую деятельность в Украине для надлежащего выполнения всех требований законодательства о деятельности на финансовом рынке (без каких-либо манипуляций и маскировок экономической сути услуги).

"Правовое поле Украины четко регламентирует финансовые услуги и определяет гривну как единственное законное платежное средство. В то же время сфера виртуальных активов находится на этапе формирования, что создает потенциальные риски для манипуляций со стороны недобросовестных участников рынка", — отмечают в пресс-службе.

Национальный банк передал все материалы в Национальную полицию Украины и Бюро экономической Безопасности с просьбой принять все необходимые меры для прекращения противоправной деятельности онлайн-сервиса BitCapital.

Более того, был выявлен ряд финансовых учреждений, так или иначе сотрудничавших с этим сервисом. В настоящее время НБУ готовит ответ, который станет оговоркой для всех участников легального финансового рынка относительно рисков сотрудничества с подобными сервисами.

"Важно сделать невозможным дальнейшее функционирование этой компании и ее скрытых структур, предупредить любые попытки продолжения осуществления незаконной деятельности по предоставлению финансовых услуг или очень похожих на такие, – подытожил глава НБУ Андрей Пышный.

Справка:

Согласно обновленной информации на сайте сервиса BitCapital, юридическим лицом, являющимся владельцем этого сервиса, является Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP. Однако суть оказанной услуги осталась неизменной.

Национальный банк осуществляет анализ информации, полученной из обращений потребителей, относительно других подобных случаев, информация о которых размещена по единственной ссылке.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

Добавим, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию на предоставление финансовых услуг одному небанковскому финансовому учреждению, а еще трем компаниям исключил из лицензий отдельные виды финансовых услуг .