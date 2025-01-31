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НБУ предлагает обновить порядок открытия и закрытия счетов поставщиками платежных услуг: что известно

Национальный банк Украины
Фото: ua.depositphotos.com

Национальный банк предлагает упростить порядок открытия и закрытия счетов пользователям предоставлятелями платежных услуг по обслуживанию счетов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк отмечает, что целью обновления, в частности, является упрощение порядка открытия и закрытия счетов отдельным категориям пользователей, а также приведение его в соответствие с требованиями законодательства.

Регулятор предлагает исключить нормы по представлению обособленными подразделениями юридических лиц-нерезидентов и их представительствами копий документов об их взятии на учет в контролирующем органе в качестве налогоплательщиков и единого взноса, поскольку такая информация будет содержаться в Едином государственном реестре.

Также предлагается определить порядок открытия банками корреспондентского счета Европейскому инвестиционному банку и открытие финансовыми учреждениями платежных счетов резидентам Украины в национальной валюте.

Кроме того, НБУ предлагает:

  • урегулировать вопрос закрытия счетов обособленных подразделений юридических лиц-нерезидентов в случае их ликвидации и использования ликвидатором одного счета;
  • урегулировать вопрос перечисления средств в случае отзыва лицензии поставщика платежных услуг, прекращения предоставления услуг или банкротства.

Соответствующие нормы содержат проект постановления правления Национального банка. Замечания и предложения по проекту постановления регулятор принимает по 19 февраля 2025 года включительно.

Напомним, объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году вырос на 13%. Это объясняется положительной экономической активностью в 2024 году, которая была обусловлена, в частности, повышением заработных плат и социальных выплат.

Автор:
Татьяна Ковальчук