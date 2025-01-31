НБУ пропонує оновити порядок відкриття та закриття рахунків надавачами платіжних послуг: що відомо

Національний банк України пропонує спростити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанк зазначає, що метою оновлення, зокрема, є спрощення порядку відкриття та закриття рахунків окремим категоріям користувачів, а також приведення його у відповідність до вимог законодавства.

Регулятор пропонує виключити норми щодо подання відокремленими підрозділами юридичних осіб-нерезидентів та їхніми представництвами копій документів про їх взяття на облік у контролюючому органі як платників податків та єдиного внеску, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі.

Також пропонується визначити порядок відкриття банками кореспондентського рахунку Європейському інвестиційному банку та відкриття фінансовими установами платіжних рахунків резидентам України у національній валюті.

Крім того, НБУ пропонує:

врегулювати питання закриття рахунків відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів у разі їх ліквідації та використання ліквідатором одного рахунку;

врегулювати питання перерахування коштів у разі відкликання ліцензії надавача платіжних послуг, припинення надання послуг або його банкрутства.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови регулятор приймає по 19 лютого 2025 року включно.

Нагадаємо, обсяг надходжень готівки до кас банків торік зріс на 13%. Це пояснюється позитивною економічною активністю в 2024 році, яка була зумовлена, зокрема, підвищенням заробітних плат і соціальних виплат.