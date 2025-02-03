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Страховщик выходит с рынка, брокер исключен из реестра: какие причины

Страховщик выходит с рынка, брокер исключен из реестра: какие причины
Компания выходит с рынка через выполнение страхового портфеля.

Национальный банк Украины разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Относительно добровольного выхода с рынка страховщика

Национальный банк разрешил частному акционерному обществу "Промышленно страховой альянс" выйти с рынка, выполняя свой страховой портфель и согласовал план выхода компании.

После завершения этого процесса компания должна подать заявление в Национальный банк для аннулирования лицензии на осуществление страховой деятельности.

Согласно отчетности "Промышленно страховой альянс" за 9 месяцев 2024 года страховой портфель компании в основном формировался за счет страхования финансовых рисков и имущества.

Объем страховых премий за этот период составил 155,14 тыс. грн, технические резервы – 4,52 тыс. грн, а страховые выплаты – 60,61 тыс. грн.

Доля рынка по страховым премиям составляет 0,5%.

Относительно исключения учреждения из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров

Из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров исключено представительство "Вагнер Иншуренс Брокер Ас" на основании поданного им заявления.

Такое решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 30 января 2025 года.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям   из их собственных заявлений.

Добавим, НБУ аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Луч" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.

Отметим, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию на предоставление финансовых услуг одному небанковскому финансовому учреждению, а еще трем компаниям исключил из лицензий отдельные виды финансовых услуг.

Автор:
Ольга Опенько