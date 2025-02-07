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Сім небанківських фінансових установ втратили ліцензії на лізинг, факторинг і кредитування: яка причина
Національний банк України на підставі власних заяв відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Про які компанії йдеться
Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:
- "АБВ Лізинг" – фінансовий лізинг;
- "Пейселл" – фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
- "Ломбард Нємцева і К" – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
- "Реалайнс Фінанс" та "ФК УНО Капітал" – факторинг;
- "Сенс Кредит" та "Фінкредит Груп" – надання коштів та банківських металів у кредит.
Виключено з державного реєстру:
Згідно з новим Положенням Національного банку України, з Державного реєстру фінансових установ виключено такі компанії:
- "Реалайнс Фінанс";
- "ФК УНО Капітал";
- "Сенс Кредит";
- "Фінкредит Груп";
- "АБВ Лізинг";
- "Пейсел";
- "Ломбард Нємцева і К".
Це сталося через відкликання ліцензій на надання фінансових послуг.
Про заходи НБУ
Нагадаємо, Національний банк скасував ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Єзуч" з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власного звернення.
Додамо, НБУ дозволив страховій компанії вийти з ринку через виконання страхового портфеля та виключив брокера з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на основі поданої ним заяви.
Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".