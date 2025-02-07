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Сім небанківських фінансових установ втратили ліцензії на лізинг, факторинг і кредитування: яка причина

Сім небанківських фінансових установ втратили ліцензії на лізинг, факторинг і кредитування: яка причина
Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії .

Національний банк України на підставі власних заяв відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про які компанії йдеться

Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • "АБВ Лізинг" – фінансовий лізинг;
  • "Пейселл" – фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • "Ломбард Нємцева і К" – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
  • "Реалайнс Фінанс" та "ФК УНО Капітал" – факторинг;
  • "Сенс Кредит" та "Фінкредит Груп" – надання коштів та банківських металів у кредит.

Виключено з державного реєстру: 

Згідно з новим Положенням Національного банку України, з Державного реєстру фінансових установ виключено такі компанії:

  • "Реалайнс Фінанс"; 
  • "ФК УНО Капітал";
  • "Сенс Кредит";
  • "Фінкредит Груп"; 
  • "АБВ Лізинг";
  •  "Пейсел"; 
  •  "Ломбард Нємцева і К".

Це сталося через відкликання ліцензій на надання фінансових послуг.

Про заходи НБУ

Нагадаємо, Національний банк скасував ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Єзуч" з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власного звернення.

Додамо, НБУ дозволив страховій компанії вийти з ринку через виконання страхового портфеля та виключив брокера з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на основі поданої ним заяви.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".

Автор:
Ольга Опенько