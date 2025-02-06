Кредитну спілку позбавлено ліцензії: яка причина

Національний банк скасував ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Єзуч" з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власного звернення.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про кредитну спілку

Кредитна спілка "Єзуч" володіла спрощеною ліцензією на здійснення діяльності, що дозволяла їй надавати кредити в грошовій формі та у вигляді банківських металів.

На 1 грудня 2024 року обсяг активів КС "Єзуч" становив 1,97 млн грн, що складає 0,14% від загального обсягу ринку кредитних спілок, а зобов'язання — 1,063 млн грн (0,13% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Згідно даними YouControl юридична особа КС "Єзуч" було зареєстровано в 2002 році в Сумській області ( м. Конотоп).

Довідково:

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, в Україні прийняли новий закон про кредитні спілки. Документ розширює коло осіб, які можуть стати членами кредитних спілок. Тепер ними можуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні, зокрема фермерські господарства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), кооперативи та мікропідприємства.