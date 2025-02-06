Кредитный союз лишен лицензии: какая причина

Национальный банк отменил лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Езуч" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного обращения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о кредитном союзе

Кредитный союз "Езуч" владел упрощенной лицензией на осуществление деятельности, позволявшей ему предоставлять кредиты в денежной форме и в виде банковских металлов.

На 1 декабря 2024 г. объем активов КС "Езуч" составил 1,97 млн грн, что составляет 0,14% от общего объема рынка кредитных союзов, а обязательства — 1,063 млн грн (0,13% от общего объема рынка кредитных союзов).

Согласно данным YouControl юридическое лицо КС "Езуч" было зарегистрировано в 2002 году в Сумской области (г. Конотоп).

Справка:

Кредитный союз– это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в Украине был принят новый закон о кредитных союзах. Документ расширяет круг лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Теперь ими могут быть не только физические лица, но и юридические, в частности, фермерские хозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), кооперативы и микропредприятия.