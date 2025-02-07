Семь небанковских финансовых учреждений потеряли лицензии на лизинг, факторинг и кредитование: какая причина

Национальный банк Украины на основании собственных заявлений отозвал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О каких компаниях идет речь

Учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:

"АБВ Лизинг" – финансовый лизинг;

"Пэйселл" – финансовый лизинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит;

"Ломбард Немцева и К" – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;

"Реалайнс Финанс" и "ФК УНО Капитал" – факторинг;

"Смысл Кредит" и "Финкредит Групп" – предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Исключен из государственного реестра:

Согласно новому Положению Национального банка Украины, из Государственного реестра финансовых учреждений исключены следующие компании:

"Реалайнс Финанс";

"ФК УНО Капитал";

"Смысл Кредит";

"Финкредит Групп";

"АБВ Лизинг";

"Пейсел";

"Ломбард Немцева и К".

Это произошло из-за отзыва лицензий на предоставление финансовых услуг.

О мерах НБУ

Напомним, Национальный банк отменил лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Езуч" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного обращения.

Добавим, НБУ разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".