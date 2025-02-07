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Семь небанковских финансовых учреждений потеряли лицензии на лизинг, факторинг и кредитование: какая причина

Семь небанковских финансовых учреждений потеряли лицензии на лизинг, факторинг и кредитование: какая причина
Учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании.

Национальный банк Украины на основании собственных заявлений отозвал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О каких компаниях идет речь

Учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:

  • "АБВ Лизинг" – финансовый лизинг;
  • "Пэйселл" – финансовый лизинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • "Ломбард Немцева и К" – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;
  • "Реалайнс Финанс" и "ФК УНО Капитал" – факторинг;
  • "Смысл Кредит" и "Финкредит Групп" – предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Исключен из государственного реестра:

Согласно новому Положению Национального банка Украины, из Государственного реестра финансовых учреждений исключены следующие компании:

  • "Реалайнс Финанс";
  • "ФК УНО Капитал";
  • "Смысл Кредит";
  • "Финкредит Групп";
  • "АБВ Лизинг";
  • "Пейсел";
  • "Ломбард Немцева и К".

Это произошло из-за отзыва лицензий на предоставление финансовых услуг.

О мерах НБУ

Напомним, Национальный банк отменил лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Езуч" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного обращения.

Добавим, НБУ разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".

Автор:
Ольга Опенько