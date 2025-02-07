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Семь небанковских финансовых учреждений потеряли лицензии на лизинг, факторинг и кредитование: какая причина
Национальный банк Украины на основании собственных заявлений отозвал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
О каких компаниях идет речь
Учреждениям отозваны лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:
- "АБВ Лизинг" – финансовый лизинг;
- "Пэйселл" – финансовый лизинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- "Ломбард Немцева и К" – предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;
- "Реалайнс Финанс" и "ФК УНО Капитал" – факторинг;
- "Смысл Кредит" и "Финкредит Групп" – предоставление средств и банковских металлов в кредит.
Исключен из государственного реестра:
Согласно новому Положению Национального банка Украины, из Государственного реестра финансовых учреждений исключены следующие компании:
- "Реалайнс Финанс";
- "ФК УНО Капитал";
- "Смысл Кредит";
- "Финкредит Групп";
- "АБВ Лизинг";
- "Пейсел";
- "Ломбард Немцева и К".
Это произошло из-за отзыва лицензий на предоставление финансовых услуг.
О мерах НБУ
Напомним, Национальный банк отменил лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС "Езуч" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного обращения.
Добавим, НБУ разрешил страховой компании выйти из рынка через выполнение страхового портфеля и исключил брокера из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основе поданного им заявления.
Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".