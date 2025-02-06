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Быстрый доступ к онлайн-услугам: количество идентификаций через BankID НБУ за год выросло вдвое

Быстрый доступ к онлайн-услугам: количество идентификаций через BankID НБУ за год выросло вдвое
Увеличилось количество участников системы.

В 2024 году система BankID НБУ оставалась одним из самых востребованных методов отдаленной идентификации, предоставляя пользователям возможность получать широкий спектр дистанционных услуг в Украине.

Об этом информирует пресс-служба НБУ,

Выросло количество успешных идентификаций через систему

За 2024 год спрос на использование системы вырос вдвое – общее количество успешных идентификаций через Систему BankID НБУ достигло 87,7 млн.

Этот показатель превышает результат предыдущего года более чем вдвое (на 104%) или на 44,8 млн. электронных идентификаций. Как и в прошлом году, наибольшее количество успешных идентификаций было осуществлено с помощью системы BankID НБУ осуществлено именно на государственных порталах, в частности:

  • 16,8 млн – для подписания петиций и обращений в органы государственной власти и местного самоуправления, что на 36% больше, чем в 2023 году;
  • 14,2 млн – для получения услуг МВД, что на 73% больше, чем в 2023 году;
  • 7,8 млн – в приложении Действие, что на 90% больше, чем в 2023 году.

Увеличилось количество участников системы

Расширение спектра дистанционных услуг в государственном и финансовом секторах привело к увеличению количества участников системы. В 2024 году к Системе BankID НБУ присоединились 22 новых абонента, среди которых:

  • 18 коммерческих учреждений;
  • 3 некоммерческие организации;
  • 1 банк-идентификатор – АО "Пиреус Банк МКБ".

Отмечается, что к началу 2025 года система насчитывала 39 абонентов – идентификаторов и 110 абонентов – предоставлятелей услуг (из них 96 – коммерческие учреждения и 14 – некоммерческие).

В пресс-службе отмечают, что в 2024 году система BankID НБУ интегрировалась с государственным приложением "Резерв+", став основным методом аутентификации для обновления данных военнообязанных, что позволило эффективно обновлять информацию и сэкономить государственные ресурсы.

В общей сложности через систему было осуществлено 16,4 млн идентификаций.

Также летом 2024 года система стала доступна для образовательного приложения "Мрия".

Фото 2 — Быстрый доступ к онлайн-услугам: количество идентификаций через BankID НБУ за год выросло вдвое

Напомним, система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС. В НБУ отмечают, что предварительная оценка является первым важным шагом на пути к приведению системы BankID в полное соответствие требованиям регламента eIDAS.

Добавим, в III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование системы BankID НБУ, обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине.

Автор:
Ольга Опенько