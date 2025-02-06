Быстрый доступ к онлайн-услугам: количество идентификаций через BankID НБУ за год выросло вдвое

В 2024 году система BankID НБУ оставалась одним из самых востребованных методов отдаленной идентификации, предоставляя пользователям возможность получать широкий спектр дистанционных услуг в Украине.

Об этом информирует пресс-служба НБУ,

Выросло количество успешных идентификаций через систему

За 2024 год спрос на использование системы вырос вдвое – общее количество успешных идентификаций через Систему BankID НБУ достигло 87,7 млн.

Этот показатель превышает результат предыдущего года более чем вдвое (на 104%) или на 44,8 млн. электронных идентификаций. Как и в прошлом году, наибольшее количество успешных идентификаций было осуществлено с помощью системы BankID НБУ осуществлено именно на государственных порталах, в частности:

16,8 млн – для подписания петиций и обращений в органы государственной власти и местного самоуправления, что на 36% больше, чем в 2023 году;

14,2 млн – для получения услуг МВД, что на 73% больше, чем в 2023 году;

7,8 млн – в приложении Действие, что на 90% больше, чем в 2023 году.

Увеличилось количество участников системы

Расширение спектра дистанционных услуг в государственном и финансовом секторах привело к увеличению количества участников системы. В 2024 году к Системе BankID НБУ присоединились 22 новых абонента, среди которых:

18 коммерческих учреждений;

3 некоммерческие организации;

1 банк-идентификатор – АО "Пиреус Банк МКБ".

Отмечается, что к началу 2025 года система насчитывала 39 абонентов – идентификаторов и 110 абонентов – предоставлятелей услуг (из них 96 – коммерческие учреждения и 14 – некоммерческие).

В пресс-службе отмечают, что в 2024 году система BankID НБУ интегрировалась с государственным приложением "Резерв+", став основным методом аутентификации для обновления данных военнообязанных, что позволило эффективно обновлять информацию и сэкономить государственные ресурсы.

В общей сложности через систему было осуществлено 16,4 млн идентификаций.

Также летом 2024 года система стала доступна для образовательного приложения "Мрия".

Напомним, система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС. В НБУ отмечают, что предварительная оценка является первым важным шагом на пути к приведению системы BankID в полное соответствие требованиям регламента eIDAS.

Добавим, в III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование системы BankID НБУ, обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине.