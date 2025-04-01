Суд підтримав рішення НБУ про анулювання ліцензій фінкомпанії: що відомо

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законними рішення Національного банку щодо анулювання ліцензій ТОВ "Фінансова компанія "Авангард-ДС" та його виключення з Державного реєстру фінансових установ.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Про рішення суду

Апеляційний суд відхилив скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Авангард-ДС" і залишив у силі рішення Київського окружного адміністративного суду від 23 жовтня 2024 року.

Цим рішенням компанії відмовили у позові щодо визнання незаконними та скасування рішень Національного банку про анулювання ліцензій і виключення її з Державного реєстру фінансових установ.

Що відомо про захід впливу до фінкомпанії

26 грудня 2022 року Національний банк застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Авангард-ДС" захід у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг. Компанії було доручено до 10 січня 2023 року усунути порушення фінансового законодавства.

Захід у вигляді тимчасового зупинення ліцензій був застосований через невиконання вимог НБУ щодо надання необхідної інформації та документів.

Це порушувало вимоги законодавства, зокрема Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших нормативних актів.

Невиконання вказаного рішення Націбанку стало підставою для анулювання ліцензій компанії на надання фінансових послуг.

Оскільки фінансова компанія не виконала вимоги регулятора щодо усунення порушень ліцензійних умов, НБУ 13 лютого 2023 року анулював ліцензії компанії на надання фінансових послуг, а 23 лютого 2023 року виключив її з Державного реєстру фінансових установ.

Про компанію

Згідно з даними Оpendatabot, ТОВ "Фінансова компанія "Авангард-ДС" була заснована в 2018 році в Києві.

Основний вид діяльності компанії полягає в наданні інших фінансових послуг, за винятком страхування та пенсійного забезпечення. Крім того, вона займається фінансовим лізингом та іншими видами кредитування.

Кінцевий бенефіціарний власник - Калініченко Сергій.

Про заходи НБУ

Нагадаємо, на підставі власних заяв НБУ відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінустанов.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".

Нещодавно також НБУ оштрафував "Ідея банк", який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.